Un nuevo caso de maltrato animal conmocionó a la ciudad de Paraná y movilizó a más de un centenar de personas a los Tribunales, para reclamar la implementación de la Ley que sanciona los tratos crueles contra los animales. Se trata del brutal ataque a una perrita de avanzada edad, a la que le sacaron los ojos. La bautizaron Ángela y, pese a los esfuerzos realizados, y a las ganas de vivir que demostró, no resistió y ayer se informó su deceso.

La perra había sido salvada luego de estar dos o tres días en calle Casiano Calderón al final, en el barrio San Agustín con graves heridas cortantes. En el ataque le extrajeron los dos ojos y le realizaron numerosos cortes con navaja u otro objeto similar en la zona genital.





Además de las lesiones, presentaba desnutrición, deshidratación y le detectaron varios tumores cancerígenos. Tras ser rescatada fue internada en estado reservado.

El caso se sumó a otra perra encontrada hace unos meses en la zona, también con heridas en la zona vaginal.









La cuidadora contó en las redes sociales que Ángela murió en la mañana de ayer. "Me demostraste las ganas que tenías de vivir.. me diste amor, te esforzabas porque yo vuelva contenta a casa con tus pequeños logros... me movías tu colita, me conocías la voz... te prometí que cuidados y amor no te iban a faltar... que estabas segura, que podías estar tranquila y así fue. Gracias Ángela de mi corazón por tanto amor, por tanta paz (...)", publicó la joven.