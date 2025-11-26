El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, iniciará el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el martes 9.
Cronograma de Pagos: inicia hoy el pago de haberes a la administración pública
El cronograma de pagos para los haberes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública, inicia este lunes 1y se extenderá hasta el martes 9.
26 de noviembre 2025 · 17:14hs
Cronograma de pagos
Lunes 1 de diciembre: (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.
Martes 2: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.
Miércoles 3: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.
Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.
Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.
Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos.