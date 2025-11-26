Cronograma de Pagos: inicia hoy el pago de haberes a la administración pública

El cronograma de pagos para los haberes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública, inicia este lunes 1y se extenderá hasta el martes 9.

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, iniciará el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el martes 9.