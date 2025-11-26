Uno Entre Rios | La Provincia | Cronograma de pagos

Cronograma de Pagos: inicia hoy el pago de haberes a la administración pública

El cronograma de pagos para los haberes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública, inicia este lunes 1y se extenderá hasta el martes 9.

26 de noviembre 2025 · 17:14hs
El cronograma de pagos para los haberes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública, inicia este lunes 1y se extenderá hasta el martes 9.
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de diciembre.

El gobierno provincial informó que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos, iniciará el lunes 1 de diciembre y se extenderá hasta el martes 9.

Cronograma de pagos

Lunes 1 de diciembre: (acreditación el sábado 29): hasta 685.000 pesos.

Martes 2: desde 685.001 hasta 920.000 pesos.

Miércoles 3: desde 920.001 hasta 1.100.000 pesos.

Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.

Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.

Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos.

Cronograma de pagos Administración Pública Entre Ríos
