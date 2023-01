Crespo celebra las Bodas de Oro de la Fiesta de la Cerveza

FIESTA DE LA CERVEZA CRESPO 1.jpg

El sábado 21 de enero lo harán Los Palmaé, Mario Pereyra, Maravillas Alemanas, Cuarteto Madrigal y Brisas Inmigrantes. Durante la fiesta, además, habrá un festejo especial por los 40 años del Grupo Coreográfico Edelweiss; sus integrantes estarán las dos noches sobre el escenario e incluso se sumarán en la previa de la primera jornada.

La 50º edición de la fiesta será en la cancha de fútbol de la entidad deportiva, en calles América e Independencia de la localidad ubicada en la intersección de las rutas nacionales 12 y 131.

"Tenemos fuertes expectativas sobre lo que será una nueva edición de la fiesta. Que sean 50 fiestas sostenidas -sólo interrumpidas por la pandemia-, tienen una significación especial, por eso no la consideramos una más, sino que estamos trabajando para que todo esté acorde a la importancia que tiene. De hecho, cuando se planificó estuvimos intercambiando ideas y recibiendo aportes no sólo entre los miembros de Comisión Central, sino con subcomisiones, colaboradores, gente allegada al día a día del club. Son cincuenta años ininterrumpidos de una celebración encarada por un club, con todo lo que implica, realmente es muy importante para nosotros poder continuarla año a año y que sea representativa de la ciudad. Hemos pasado años difíciles, otros no tanto pero seguimos con el legado de los antiguos dirigentes, con lo que nos inculcaron y eso nos pone felices", sostuvo el entrevistado.

García recordó que todo lo recaudado tiene fines sociales. "Los recursos de nuestro club son pocos porque no se cobran cuotas altas y si bien tenemos algunos aportes de empresas privadas y del Estado, con todo lo que hay que pagar no alcanza. Este año planficamos armar un gimnasio, requerido por miembros de las 12 disciplinas con que cuenta nuestro club, así que estamos abocados a ésta tarea", mencionó.

Actualmente el Club Unión de Crespo cuenta con 500 socios y la cuota familiar es de 800 pesos.

Carros rusos

A las 20 horas de este sábado 14 se realiza el lanzamiento oficial de la Fiesta Provincial de la Cerveza en plaza Sarmiento, sobre el playón ubicado frente a la Municipalidad y se retoma así una sentida tradición. "Estarán los carros rusos, vamos a estar repartiendo chopp y desde ahí ya habilitamos el ingreso a la cancha de nuestro estadio. De manera que a las 21 la gente ya podrá acceder al predio festivo", mencionó García.

Si bien desde la organización colocan gran cantidad de mesas y sillas, García recomendó a los asistentes llevar sillones para mayor comodidad.

Alrededor de las 22, el escenario se colmará de luces y acordes de los diferentes géneros musicales que componen la cartelera artística. García sostuvo: "El Grupo Coreográfico Edelweiss hará su tradicional apertura, en ocasión de estar ya festejando sus 40 años de trayectoria. Ofrecemos una noche para bailar, con Súper Banda Estrella, Amantes Inocentes, El Como 10, Los Príncipes y Nico Mattioli".

Precios

Cada noche tiene un valor de 2.000 pesos por persona y si asisten los dos sábados, 14 y 21, el valor es de 3.000 pesos. Los jubilados abonan el 50% y los menores de 16 años ingresan gratis. Las entradas anticipadas se pueden comprar en la cantina del club.

"El estacionamiento es gratuito, amplio y seguro, porque alrededor de la cancha hay dos bulevares", indicó el presidente del club Unión.

Menú en el comedor

* Salchicha parrillera a las brasas con puré de papas y chucrut.

* Patamuslo de pollo a las brasas con salsa de verdeo, puré de papas y chucrut.

* Costillas de cerdo laqueadas a las brasas, puré de papas y chucrut.

* Bondiola de cerdo a la cerveza con puré de batatas y cebolla caramelizada, chucrut.

* Además de estas comidas, que son al plato, se sumarán como siempre las cantinas, en este caso con venta de comidas rápidas (hamburguesas, choripanes y papas fritas).

*Se sumará un sector específico para venta de cerveza artesanal.