Créditos UVA: deudores con cuotas impagables y sin solución

Hay unos 1.500 entrerrianos damnificados por los créditos UVA.jpg Hay unos 1.500 entrerrianos damnificados por los créditos UVA

“Hubo un fallo con sentencia firme ya el año pasado en Mendoza contra el Banco Francés. En ese momento el banco no apeló en ese Juzgado, sino que lo hizo directamente en la Cámara Federal de Apelaciones. Este año la Cámara revocó el fallo y finalmente le dio la razón al banco. Por eso ahora se teme lo mismo, porque hay una sentencia y aparentemente Banco Nación va a hacer la apelación a dicha Cámara”, confirmó a UNO Luciana Rodríguez Valdez, una de las 1.500 afectadas por este sistema en Entre Ríos, quien sacó el préstamo en marzo de 2018 por 1,8 millones de pesos y hoy debe 18 millones, a pesar de los pagos hechos en estos años, con una cuota que inicialmente fue de 15.000 pesos y hoy en día ascendió a 130.000 pesos.

La mujer, que vive en Paraná, señaló: “El único aliciente en esto es que los jueces del fuero federal ahora están reconociendo la falla del sistema UVA, ya que es el Banco Nación el que recibe esta sentencia del fuero nacional, y no ya un banco privado cuya causa está alcanzada por los fueros de la provincia de Mendoza”, añadió.

Más allá de la desesperanza que va minando la calidad de vida de los damnificados, atrapados en una espiral sin salida aparente y sin que ninguna autoridad se ocupe de darles una certera solución para que el sueño de la casa propia deje de ser una pesadilla para las familias que cayeron en la trampa de un sistema que los va endeudando cada vez frente a un índice inflacionario que no mengua y genera un aumento desmesurado en las UVA, el intento de obtener una respuesta favorable en la Justicia es uno de los caminos que emprendieron muchos de los tomadores de este tipo de créditos, y Luciana explicó: “Ya se hicieron varias demandas en Gualeguaychú, y por mi parte también estoy iniciando una demanda contra el Banco Hipotecario, porque tuve una mediación con ellos en diciembre y directamente el abogado que los representa acá no tenía idea de lo que es el sistema UVA ni qué era lo que yo pedía, por lo que no les interesó llegar a un acuerdo”.

“Las primeras semanas de marzo se presenta mi demanda en la provincia, pidiendo una medida cautelar, porque hace bastante que no estoy pudiendo juntar la cuota total. En este momento estoy desempleada y en mi familia contamos únicamente con el ingreso de mi esposo. Él es docente, gana 140.000 pesos y la cuota es de 130.000. Es una locura que la cuota sea casi del mismo importe de su salario”, remarcó.

Créditos UVA.jpg Damnificados por créditos UVA reclaman soluciones

Asimismo, aseguró: “En mi caso, en su momento presenté todo lo que exigía el banco para adecuar la cuota momentáneamente con el tope del 35% de nuestros ingresos y el banco no accedió, por más que había una comunicación del Banco Central que determinaba esto. Uno puede denunciar esta situación ante el ente regulador, pero no pasa nada y sigo siendo morosa. Desde fines de 2021 y todo 2022 hice pagos parciales porque no llego a cubrir el total de la cuota, y hoy estoy afectada al Veraz, con riesgo crediticio, sin tener acceso a ninguna línea de crédito ni para ponerme al día”.

Con respecto a las expectativas ante su presentación judicial, refirió: “Espero que el banco esta vez se digne a escucharme, porque a mi situación la vengo cuestionando y no puedo pagar el total. Estoy haciendo pagos parciales, lo que junto voy y lo entrego, pero no me dan respuestas. Acá en el banco me dicen que lo manejan desde Buenos Aires, y una vez que me llamaron de allá, me dijeron que no estaban enterados de mi situación. Quienes estamos en esta instancia necesitamos que nos brinden una respuesta y, aunque lo vemos difícil, esperamos que prosperen estas medidas parciales donde los jueces reconocen que el sistema está mal y lo retrotraigan a pesos, eliminando directamente el UVA”.

“El pedido que hacemos en el Juzgado es la reestructuración de la deuda y del contrato hipotecario; que se reestructure y se pase a pesos y que se retrotraigan a los valores de 2019”, precisó.

Sin avances

A principios de septiembre del año pasado se realizó un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el tema de los créditos UVA y encontrar una solución para las familias afectadas. Estuvieron presentes la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, junto a otros expositores, para analizar un posible proyecto de ley que procure dar una solución al problema que afrontan los tomadores de créditos hipotecarios UVA, debido al fuerte incremento que tuvieron esas cuotas que se ajustan de acuerdo a la inflación.

Sobre esta instancia, Rodríguez Valdez lamentó: “Todo quedó en la nada, porque supuestamente tenían 30 días para expedirse con algún paliativo de solución y no lo hicieron. Lo postergaron, después el legislador Julio Cobos pidió una sesión extraordinaria y no se la cedieron. Mientras tanto, muchos siguen diciendo que es una percepción la que tenemos de que no achicamos deuda. Pero la verdad es que la UVA sube, y por ende el valor de la cuota y la deuda también”.

“Muchos hablan sin saber y sin conocer el estrés que padecemos, la calidad de vida que vamos perdiendo tratando de no perder nuestra vivienda, que hoy vale menos que lo que le debemos al banco”, concluyó.