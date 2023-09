Covid-19 en Concordia: piden no abandonar los hábitos de cuidado

Si bien no se habla de un resurgir de cantidad alta de casos, sí se han identificado fuertes cuadros gripales que no son los virus comunes a los que se estaba acostumbrados a tratar.

“Es sabido que las enfermedades respiratorias en invierno y con los cambios de temperatura es cuando más daño hacen. Puntualmente lo que visualizamos es que los cambios de temperaturas no están sucediendo solo en invierno y la novedad es que no vemos solo los virus comunes respiratorios circulando, sino que también tenemos las oleadas de nuevos. Pedimos que la ciudadanía siempre ande con los hábitos aprendidos durante la pandemia y tiene que ver con los cuidados de lavado de manos, evitar los ambientes sin ventilación y por supuesto, la recomendación es que quienes están con síntomas no concurran a lugares sociales. Son cuidados pequeños que evitan que se sigan propagando los distintos virus, no solo el Covid-19", dijo García.

En tanto recomendó reforzar la vacunación: “Es importantísimo que sigamos vacunándonos para Covid-19. Estamos viendo que el aumento es normal pero recordemos que los pacientes de riesgo tienen que colocarse una vacuna cada seis meses y los que no son de riesgo una por año“.