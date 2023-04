El ex funcionario solicitó en la Justicia una reducción de la pena por corrupción mientras discute en la Corte. La Fiscalía pidió el rechazo.

El ex concejal de Cambiemos, ex senador del PJ y ex Director de Vialidad Provincial, Santiago Gaitán, peticionó a la Justicia una nueva reducción a la pena impuesta por corrupción en 2017. En concreto, se lo encontró culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.