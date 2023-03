Construirán casas para empleados municipales, de CGT y CTA

"Estamos trabajando junto al gobernador para garantizar el acceso a la casa propia a nuestros trabajadores”, expresó, al finalizar el acto, el intendente Bahl.

El presidente municipal de la capital entrerriana explicó que “desde el municipio compramos un terreno y por medio del IAPV vamos a construir un nuevo barrio en Paraná, con unas 140 viviendas. Pero no cualquier barrio. Un barrio planificado, con todos los servicios, con espacios públicos para que los chicos crezcan jugando, estratégicamente ubicado, cerca del Parque Nuevo, conectado al Centro, con calles e iluminación, cerca de escuelas primarias y secundarias. Un barrio que va a traer soluciones y no problemas. Porque no basta con hacer las cosas, es importante hacerlas bien”, enfatizó.

El predio donado a favor del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, con aprobación del Concejo Deliberante mediante ordenanza municipal, posee una superficie de 65.778 metros cuadrados y se ubica en calle Anselmi al 3400, en la zona de Bajada Grande.

Luego el intendente expresó que “el municipio de Paraná tiene una gran deuda con sus trabajadores. Hacía mucho tiempo que nadie los tomaba en serio. Desde el inicio tratamos de revertir eso: mejorando los edificios donde trabajan, dotándolos de las herramientas necesarias, capacitándolos, premiando el esfuerzo, recuperando la escala de ascenso por mérito. Esta política de vivienda también es parte de esa recuperación de la jerarquía del trabajador municipal”.

Finalmente, manifestó su “total agradecimiento con el gobernador, porque gracias a su acompañamiento estamos avanzando en una mejora histórica para nuestros trabajadores”.

En el acto de firma del convenio, que tuvo lugar en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, estuvieron también la viceintendenta de la capital entrerriana, Andrea Zoff; y el titular del IAPV, Marcelo Bisogni.

En ese marco, Bisogni celebró "la decisión del intendente Adán Bahl y de la viceintendenta Andrea Zoff”, de donar un terreno para la construcción de viviendas y agregó: "me llevo la documentación con la factibilidad de los servicios, estamos a la espera de la escritura a favor del IAPV, y a partir de ahí en 30 días estaremos llamando a licitación para que 140 familias de empleados municipales y trabajadores de la ciudad de Paraná puedan tener su hogar".

Por su parte, la viceintendenta Andrea Zoff señaló que la idea de este barrio de 140 viviendas es también que "nuestros trabajadores municipales vean que lo que celebraron cuando fue aprobada la ordenanza el año pasado, tiene una continuidad. Fue nuestra promesa en ese momento de que con fondos municipales autorizamos la compra de ese terreno y hoy estamos dando un nuevo paso para que el IAPV pueda realizar la construcción de las viviendas".

"Esto es producto de un trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, que está dando sus frutos, apuntando a que nuestros trabajadores puedan hacer un paso trascendental en su vida que es tener la vivienda propia", finalizó Zoff.