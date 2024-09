Conformaron una mesa de trabajo para la aplicación de la Ley de Bomberos Voluntarios

Los dos puntos fundamentales de la ley tienen que ver con la posibilidad de contar con una obra social y el retiro para el reconocimiento de la labor de los Bomberos. El vicepresidente de la Feabv, Leandro Arribalzada, señaló que lo más importante "es la mesa de trabajo que se conformó hoy. La semana que viene ya se estaría reuniendo, porque la preocupación son los incendios, los accidentes y, fundamentalmente, lo que se viene en la etapa de varano, que va a ser muy complejo. Esto no se puede hacer desde un solo lugar, necesita que esté el Estado presente y las instituciones estén trabajando", remarcó.

mesatrabajobomberosvoluntarios.jfif

En el encuentro el mandatario estuvo acompañado por parte de su gabinete.

El reclamo de los Bomberos Voluntarios

El domingo 1 de septiembre, la Federación emitió un comunicado donde señalaron: "El Estado comenzó por el lado de las exigencias y con el tema del no hay plata sólo ha abonado algunos subsidios establecidos por la Ley aunque fuera de término. A su vez no ha cumplido con los Derechos establecidos en la misma, ejemplo: el reconocimiento del Bombero Voluntario después de 25 años de servicio o el aporte a la Mutual (AMBVER) para aquellos bomberos que no tienen cobertura social".

El fin de la nota fue solicitar el inmediato cumplimiento de los derechos establecidos en la Ley 11.116 por parte del Estado Provincial, y que el gobernador Frigerio los reciba.