Concordia lidera el ranking de las provincias más pobres de la Argentina

El Indec informó este martes que la pobreza cerró el 2025 en 28,2%, siendo Concordia la ciudad que lidera el ranking de las diez ciudades más pobres del país.

Concordia sigue encabezando las estadísticas de pobreza en el país.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este martes que la pobreza cerró el 2025 en 28,2%, donde la variación fue cambiando en las distintas ciudades del país. El ranking de las 10 jurisdicciones con mayor pobreza es liderado por Concordia , con un 49,9%.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas al cierre del último año, donde el índice bajó 3,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer semestre y se ubicó como la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3%.

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En cuanto a la indigencia, el número final del 2025 cerró en 6,3% (0,6 p.p. menos) y alcanzó a casi 2 millones de personas. La diferencia con la pobreza se basa en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT).

Sin embargo, el último dato difundido por el Indec muestra que todavía hay 13 millones de personas que continúan bajo esta condición.

Pero el resultado cambia cuando se observa ciudad por ciudad, donde en algunos casos el número de pobreza supera el 40%.

Las 10 ciudades con mayor pobreza: