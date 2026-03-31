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Se jugó la segunda fecha del certamen de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

El Torneo Apertura de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines continuó con su desarrollo, registrando apasionantes partidos.

31 de marzo 2026 · 19:40hs
El campeonato de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines continúa con su desarrollo.

Gentileza Fran Frías

El campeonato de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines continúa con su desarrollo.

La segunda fecha del Torneo Apertura de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) se disputó durante el fin de semana, dejando partidos intensos, marcadores variados y destacadas actuaciones individuales en ambas ramas, en una jornada que continúa marcando el ritmo del certamen.

La actividad comenzó el sábado en la pista de Rowing, donde en Seniors Masculino el local se impuso por 3 a 1 ante Recreativo Rojo. Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Francisco Barbone, Vito Militello y Santiago Bergara, mientras que Germán Muzio descontó para la visita.

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En Seniors Femenino, Rowing volvió a festejar tras vencer 3 a 2 a Talleres en un encuentro muy parejo. María Eva Doce, Vera Frederich y Felicitas Ríos marcaron para el equipo local, en tanto que María Paz René y Sofía Méndez anotaron para Talleres.

El Torneo Apertura no se detuvo

La jornada continuó el domingo en la pista de Recreativo, donde en Seniors Masculino Recreativo Verde logró una contundente victoria por 13 a 2 frente a Neuquén. Juan Pablo Portaluppi (tres), Joaquín Berta (tres), Ignacio García (dos), Joaquín Mohr (dos) y Franco Blanc (tres) fueron los goleadores del equipo vencedor, mientras que Francisco San Martín y Andrés Dome marcaron para Neuquén.

Por su parte, en Seniors Femenino, Recreativo y Neuquén protagonizaron un vibrante empate 5 a 5. Los goles del conjunto local fueron obra de Barbarita Garmendia, Fabiana Arozena, Antonia Alvarenque, Emilia Alvarenque y Felicitas Miceo. Para la visita convirtieron Victoria González (dos), Denise Quinodoz (dos) y Ana Paula Haller.

Con estos resultados, la segunda fecha dejó un saldo de encuentros atractivos y una competencia que comienza a tomar forma, con equipos que buscan consolidarse en la lucha por los primeros puestos del Torneo Apertura.

Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines Torneo Apertura Recreativo Rowing
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