Concordia: buscan equiparar trabajo de taxis, remises y Uber

“Desde un primer momento manifestamos que la actual administración municipal tiene la convicción de que el Estado debe dejar de ser un escollo para el sector privado, generando las herramientas y un marco regulatorio que fomente la libre competencia en igualdad de condiciones”, había comentado en un momento el intendente Francisco Azcué.

Respecto a esta nueva normativa, el concejal oficialista Felipe Sastre indicó que “es una ordenanza que viene a desburocratizar el servicio, viene a abrir una nueva era para los remises y taxis que estaban acostumbrados de una forma de trabajar. Nosotros queremos simplificar su labor cotidiana y al mismo tiempo viene a legalizar la actividad que se desarrolla a través de aplicaciones electrónicas como el caso de Uber”.

La Ordenanza aprobada tiene como objetivo regular el Sistema Privado de Transporte de Pasajeros y el Servicio Público de Taxis, las condiciones de su administración, prestación y planificación dentro de la ciudad de Concordia. El Sistema Privado de Transporte de Pasajeros comprende al actual servicio de remises, al tiempo que legaliza la prestación del servicio a través de plataformas electrónicas.

"Venimos eliminar un montón de requisitos, que debían cumplirse todo el tiempo, todos los meses. Queremos hacer un trámite simple, ágil, que la gente sepa cuáles son las pautas de antemano todo regulado en la ordenanza y que respecto a la implementación práctica contemos con la mano siempre necesaria de la Dirección de Tránsito y Transporte para los aspectos finos", comentó el edil en LT 15 Radio del Litoral.

Sastre enumeró los aspectos salientes que tendrá la norma, que buscará eliminar varias aristas que estaban dentro de la norma anterior. "Se actualizará el sistema por el que se comunican los remises, que no sea necesario obligatoriamente que cuenten con una radio, que pueda comunicarse a través de WhatsApp o un sistema de llamadas telefónicas. Por otro lado, el taxímetro tampoco tiene que ser ese reloj que conocemos es engorroso actualizarlo, sino que también se puede brindar el servicio a través de una app. El ploteado no necesariamente tenga que ser del vehículo completo de color blanco, que pueda haber alternativas, respetando una cierta armonía", manifestó.

En cuanto a la tarifa precisó que "se va a permitir la libre competencia con aplicaciones como Uber. La Municipalidad lo que va a fijar es un techo máximo de tarifa, no se va a poder cobrar más de tanto dinero, pero luego se va a poder fijar libremente con franjas y horarios determinados inclusive o con días especiales que por ahí tienen más concurrencia. Es de la misma forma que lo hace Uber para que de no haber a partir de ahora una tarifa mínima no quede fuera de mercado ninguna empresa de remis, que puedan competir en igualdad de condiciones". Otros de los aspectos salientes será en relación a la antigüedad de los vehículos. "Se van a extender los años de los vehículos para los primeros dos años, nosotros proponemos que taxis, remises, Uber puedan tener hasta 20 años de antigüedad para permitirles a más sectores que compitan. Luego la antigüedad máxima será de 15 años y finalmente después de otros dos años será de 10 años, es un proceso escalonado cada dos años. La idea es que puedan entrar más actores, luego una vez que generen ganancias puedan ir actualizando sus autos. Eso es una novedad porque los Uber lo podían hacer, mientras que los taxis y remises no así, la idea es equiparar las condiciones”.

Por último, otro de los aspectos de la norma será el permiso para que las empresas puedan tener una aplicación, tal cual lo tiene en funcionamiento Uber. “Las aplicaciones electrónicas tal y como nosotros la estamos pensando incluye la posibilidad que se desarrollen nuevas aplicaciones, por ejemplo, por emprendedores locales, la idea es que se puedan registrar. Lo que sí todas las aplicaciones van a tener que registrarse en la Municipalidad, un trámite que va a ser gratuito, pero van a tener que estar inscritos, registrados, van a tener que contar con el alta comercial, con las obligaciones del caso y van a tener que designarse un representante frente a la Municipalidad. La idea es poder contar con un medio de identificación que obviamente es accesible para el municipio y por supuesto para el usuario del servicio”, finalizó.