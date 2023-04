Concordia: actividad benéfica de Protectora de Animales

“La protectora se mantiene con aportes voluntarios de los socios y donaciones que recibimos. Este dinero se destina no solo a mantener el refugio, que está ubicado en Eva Perón al 3800 donde actualmente tenemos 30 animales. Nuestro trabajo principal es rescatar los animales, recuperarlos y poder darlos en adopción. Pero no solo los animales del refugio, sino que hay gente que transita animales, que los recupera en su propia casa. Brindamos atención veterinaria a aquellas familias que por ahí no tienen los medios para atender a sus mascotas. Trabajamos con varios frentes y entonces todo estos eventos sirven para tener un ingreso extra para destinarlo a las actividades que hacemos. Hay muchos grupos proteccionistas así que si no es a la Protectora, a cualquier otro que se pueda ayudar es una colaboración inmensa”, afirmó la proteccionista en LT 15 Radio del Litoral.

Por otro lado hizo hincapié en el cuidado que se le debe brindar a los animales domésticos que se suele tener. “Tenemos que crear conciencia de que es necesario castrar a las mascotas y por esto organizamos con la Veterinaria Municipal jornadas de este estilo. Es impresionante las colonias de gatos porque ellos se reproducen con mayor frecuencia. Después llegamos a tener casos extremos que uno piensa cómo llegó ese animal a esa situación porque pasan meses y cuando se encuentran con nosotros ya están en estados casi irrecuperables. Crear conciencia de cuidar a los animales, educarlos, que no son un juguete, es un habitante más de nuestra casa es parte de la familia y merece los cuidados mínimos”, señaló.