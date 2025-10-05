Los candidatos de Fuerza Entre Ríos recorrieron el departamento Uruguay

Uno Entre Rios | La Provincia | Candidatos

Con una variada agenda de actividades, Adán Bahl, Guillermo Michel y los demás candidatos de Fuerza Entre Ríos estuvieron este sábado en la costa del Uruguay

5 de octubre 2025 · 12:34hs
Los candidatos a senadores nacionales, Adán Bahl y Adriana Meza, y a diputados nacionales, Guillermo Michel y Marianela Marclay, visitaron Santa Anita, donde se reunieron con trabajadores y comerciantes que atraviesan dificultades producto de la caída del consumo y el incremento de costos impositivos y de energía. Luego estuvieron con vecinos y referentes de la comunidad.

“La visita de nuestros candidatos es una satisfacción enorme; que recorran y hablen con los comercios es realmente muy importante porque estamos de tiempos en los que los pueblos pequeños hemos sido olvidados y no se entiende el entramado productivo que tenemos y la importancia de invertir para el desarrollo que es la salida para nosotros”, manifestó Amavet.

Luego, los candidatos recorrieron la empresa familiar Moligrano SA en Villa Mantero, que produce arroz, harina de maíz y legumbres, libre de gluten, para el mercado interno.

Claudio y Carlos Alberto Loise, quienes dirigen la empresa que tiene 75 años de trayectoria, explicaron que han bajado las ventas y subieron muchos los insumos y la luz, cuya factura pasó de 2 o 3 millones a 12 millones.

Los empresarios valoraron la visita de los candidatos: “Es lindo que vengan a visitarnos en estos momentos difíciles, que se acerquen es muy bueno; es una inyección y dan ganas de seguir”, expresaron.

Bahl, Michel y Marclay también estuvieron en el Centro Deportivo Mantero. Posteriormente, en Rocamora los candidatos se reunieron con referentes de distintas comunas del departamento.

En Basavilbaso visitaron el cuerpo de Bomberos y mantuvieron un encuentro con jubilados.

Al respecto, Mónica Metzler, presidenta del Centro de Jubilados, señaló: “Fue una reunión muy cálida y cordial. Para nosotros es importante que los candidatos se acuerden de estos lugares y nos vengan a visitar”.

“En la provincia estamos en estado de alerta por el 82% móvil que es lo que defendemos porque lo establece la ley; y sabemos que está para entrar en tratamiento legislativo para modificarse”, comentó.

Del mismo modo, Sara Bochio, integrante de la institución, manifestó que “la reunión fue muy fructífera porque nos sacamos muchas dudas que tenemos los jubilados provinciales y planteamos las inquietudes que teníamos, así que estamos muy contentos. Tengo mucha fe en que nos van a defender y van a luchar por nuestros derechos”.

Cierre de la jornada

Los candidatos cerraron la jornada en la sede del Partido Justicialista junto a la militancia local a fin de continuar organizando el territorio de cara a las elecciones.

“Sumar, escuchar y organizarnos, de eso se trata la construcción que estamos llevando adelante”, expresó Bahl en relación a la jornada.

En la misma línea, Michel afirmó: “Nosotros creemos y apostamos a una campaña territorial, pueblo por pueblo, barrio por barrio, casa por casa, para llevarle nuestra propuesta a cada entrerriano”.

Candidatos Fuerza Entre Ríos Uruguay Adán Bahl Guillermo Michel
