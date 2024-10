Con una mujer al frente, la FUER se activa en medio de los reclamos a Milei

En este marco, UNO entrevistó a Tamara Godoy, estudiante de Ciencias Económicas y flamante presidenta de la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER), quien compartió sus impresiones sobre el impacto del discurso político actual en contra de las universidades, la situación que atraviesan y los planes de la FUER en este contexto. La joven dirigente estuvo acompañada por Fernando Silguero, miembro de la Comisión Directiva de la FUER, y Guadalupe Vega, candidata a presidenta de la Facultad de Ciencias Económicas por el MNR.

"Ayer nos enteramos de que seguía firme el veto cuando estábamos en la vigilia en la facultad de Ciencias de la Educación. El momento de la votación fue duro. Luego de eso se votó la moción de hacer asambleas en todas las unidades académicas para definir las medidas que se van a llevar adelante", dijo la dirigente del Movimiento Nacional Reformista (MNR), brazo estudiantil del socialismo.

En los días previos al tratamiento del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, diferentes centros de estudiantes del país decidieron tomar sus facultades en reclamo a la decisión presidencial. La medida tuvo epicentro en algunas unidades académicas de Buenos Aires. Consultada sobre si se discutió esa modalidad de acción a nivel local, la titular de la FUER explicó: "Ese tema estuvo en discusión y se corrió el rumor de las tomas, por eso las facultades cerraron. Ayer (por este miércoles) cerraron las facultades de Económicas, Educación y Trabajo Social. Hoy no abrieron por el paro y el lunes sí abrirán sus puertas nuevamente. En la asamblea de ayer no se mocionó ninguna toma pero sí se puso sobre la mesa que es una herramienta de lucha. Se va a definir qué hacer en cada unidad académica".

Por otro lado, Godoy cuestionó el discurso del oficialismo que asegura que las universidades se oponen a ser auditadas, siendo que esa actividad la lleva adelante la Auditoría General de la Nación (AGN). "Es un discurso que busca desprestigiar y deslegitimizar la universidad de lo público. Nadie dice que no se audite. Además, cuando se dice que no hay plata, hay que decir que la Ley representa un 0,14% del PBI. Son unos 738 millones de pesos. No interfiere en el déficit fiscal. Ese discurso busca deslegitimar y bajar a una educación que es la más prestigiosa", completó.

FUER

En otro orden de cosas, Godoy se refirió a las reciente elecciones que la puso al frente de la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER). La elección, que cortó con seis años de acefalía, se realizó el sábado 5 de octubre en la Facultad de Económicas. Contó con la presencia de Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), una de las voces destacadas en las manifestaciones universitaria en Buenos Aires. "Soy la primera mujer al frente de la FUER y también es la primera vez que el MNR conduce la FUER. Fue un proceso super largo. En 2018 fueron las últimas elecciones y nunca funcionó. Las elecciones debieron realizarse en 2020, pero estábamos en pandemia. Luego presentamos notas y tuvimos conversaciones políticas desde enero de este año para lograr hacerlas. Era importante regularizar la Federación para que incluya, convoque y trabaje por el bienestar de los estudiantes", subrayó.

Y agregó: "De la elección participaron la Facultad de Económicas, Agropecuaria de Oro Verde, Administración de Concordia, Salud, que tiene sede en Villaguay y Concepción del Uruguay; y la minoría de Trabajo Social. Ingeniería acreditó sus actas y eso le dio legitimidad. De los 103 congresales estuvieron habilitados 71".

"Durante la jornada debatimos qué Federación queremos y la realidad de cada facultad. Se terminó la elección a las 19 y armamos la lista única integrada por los representantes de las unidades académicas. Mañana tenemos reunión de Comisión Directiva y tenemos una agenda. Queremos que nos reciba el rector de la UNER y también el gobernador", precisó.

Proyecto de Ley

Una de las líneas de trabajo de la FUER se centrará en la elaboración de proyectos de ley que aborden las necesidades más apremiantes de los estudiantes. "Hay que poner énfasis en becas, transporte, alquileres, residencias y alimentos”, remarcó Godoy.

En este sentido, explicó que están desarrollando un proyecto de residencia solidaria, que permitirá a adultos mayores ofrecer un lugar seguro a estudiantes a cambio de tareas. Este proyecto ya ha llegado a la Cámara de Diputados y se espera su discusión en comisión.

Finalmente, la joven dirigente destacó que la FUER tiene hoy "el sello de Económicas". “En 2018 gestionamos un sistema de becas importante para comedor, transporte y material de estudio. Y queremos trabajar en eso. Nuestro sello es el hacer, dejar de hablar tanto y actuar”, cerró.