La mayoría de los diputados entrerrianos apoyaron el financiamiento universitario

"Veto de mierda"

Los únicos en tomar la palabra en el recinto fueron Ledesma y Osuna. "Es un veto de mierda destinado contra los humildes, el pueblo, los que sueñan con acceder a la universidad y mucho más grave que decir una palabra es votar y ser cómplices" de ello, consideró el diputado.

Ledesma apuntó a que el veto "quiere alejar a los pibes y pibas de las aulas para que sean mano de obra barata en la Argentina, en un entramado productivo que beneficia a unos pocos. No quieren que se formen porque si llegan a estos lugares de discusión política se terminan los privilegios de la verdadera casta que son ustedes, los que prestan su voto a contraparte de una obrita, un favor personal o un carpetazo".

Además, señaló al radicalismo y pidió que "representen a sus bases y a una bandera histórica sobre la que construyeron mucho antes que el peronismo". Por último, Ledesma consideró que "hay decisiones que te manchan para toda la vida" y remarcó que la Ley de Financiamiento Universitario "es una lucha colectiva: no nos da lo mismo mirar para un costado y no ver al pibe que estaba sentado al lado nuestro, no nos da lo mismo mirar la cara del docente y que tenga una amargura o tristeza terrible porque no llega a fin de mes, ni que ordenanzas tengan unas ojeras terribles porque tienen 3 o 4 trabajos".

tomas ledesma.jpg

Nueva etapa

El veto de la Ley de Financiamiento Universitario "significa que se entra en otra etapa", dijo la diputada Blanca Osuna en un comunicado a UNO, y aseveró que el veto "pone en jaque a las universidades y al futuro de jóvenes pero, al mismo tiempo, impulsa nuevos debates y batallas para sostenerla".

"No podemos debatir y votar esta ley sin una mirada de su texto y del contexto: el Gobierno recortó el 50% en gasto de educación este año y el desfinanciamiento trae consecuencias gravísimas para la Nación. Esta disminución va in crescendo sobre el sistema educativo, con niños y niñas no cuentan con libros, el equipamiento correspondiente, porque no va a haber un aula más", acotó.

Finalmente, Osuna precisó que este "feroz ataque" al sistema educativo y al universitario en particular "avergüenza", y consideró que "en un desarrollo integral del país, la universidad es una condición necesaria".

Blanca Osuna.jfif

Votación en Diputados

En los pasillos del Congreso de la Nación se especulaba con que el Gobierno estaba cerca de alcanzar los 84 votos que le permitirían bloquear la insistencia y blindar el veto. Finalmente, los consiguió gracias al apoyo de 35 diputados del PRO, de 4 diputados de la UCR –Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier–, 2 del MID, 3 de Independencia, el monobloque CREO, y de José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Por la positiva lo hicieron Unión por la Patria, la mayoría de la UCR, Encuentro Federal, un sector de Innovación Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, uno de Por Santa Cruz, dos de Producción y Trabajo, el monobloque Movimiento Popular Neuquino y la exlibertaria Lourdes Arrieta.

Las cinco abstenciones fueron de los cuatro diputados por Misiones de Innovación Federal: Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa; y del radical Pablo Cervi, el quinto diputado de la UCR del grupo que se fotografió con Milei.

En la votación estuvieron ausentes Héctor “Tito” Stefani (Pro), Oscar Zago (MID), Fernando Carbajal (UCR), Alejandra Torres, Jorge Ávila, Ricardo López Murphy (Encuentro Federal). Por Unión por la Patria no bajó al recinto la catamarqueña Fernanda Ávila, quien responde al gobernador Raúl Jalil.