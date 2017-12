Con los votos de Cambiemos y de casi todos los peronistas, el Senado aprobó el pacto fiscal

La Cámara de Senadores aprobó anoche al proyecto de ley que aprueba el Consenso Fiscal suscrito entre la Provincia y el gobierno nacional, al término de dos horas de un debate intenso, más si se considera que la aprobación fue por amplía mayoría.

El proyecto se trató sobre tablas a pedido del jefe del bloque justicialista Ángel Giano, quien destacó que se eliminan situaciones tributarias distorsivas, que se sientan las bases de una nueva de ley de coparticipación federal que permita restituir a las provincias los recursos genuinos "que le han sido quitados"

Giano explicó que en el mismo texto se incluyeron cambios al régimen tributario provincial tendientes a bajar la presión tributaria e incentivando con premios a los cumplidores. Del mismo modo, dijo, se intenta que el pacto fiscal se replique entre la Provincia y los municipios.

Recordó el concordiense que el origen de la discusión fue la demanda que Buenos Aires entabló contra el Estado Nacional reclamando fondos y que fue apoyada por autoridades del Ejecutivo. De haber prosperado, Entre Ríos iba a resignar ya en el primer año unos 3.600 millones de pesos.

En cuanto a la reforma tributaria, señaló que incorpora "conceptos de justicia" y señaló que entre los compromisos asumidos por las provincias se encuentra el de adoptar la valuación federal de los inmuebles. (Sobre este punto, informes periodísticos anticiparon una suba de los valores de los impuestos provinciales).

Por Cambiemos habló inicialmente el representante de Paraná, Raymundo Kisser, quien dijo que iba a"complementar los dichos de Giano" y recordó que desde la década del 90 no se asistía a la firma de un documento de este tipo entre Nación y provincias referido a temas de coparticipación.

Tras afirmar que el pacto es bien designado como "consenso fiscal", porque no hubo un vencedor en el acuerdo, como sucede en los pactos; se refirió a la nota publicada por UNO el domingo donde el gobernador Gustavo Bordet se refirió a que la firma del pacto fue sin presiones. "Ahí está el peso político que contiene este consenso". En sentido reiteró las posiciones públicas del gobernador Bordet, quien sostuvo: "Por primera vez la provincia no está resignando recursos".

El legislador de Cambiemos prometió apoyar las leyes que deban sancionarse para cumplir el compromiso asumido con la Nación y anticipó una propuesta sobre cambios al sistema jubilatorio provincial, que dijo podría generar polémica.

"No hay que tocar a ningún empleado, pero no puede ser que menos del 2% de lo que se recauda en impuestos vaya a obra púbica, que es lo único que el contribuyente ve. Vamos a tener que trabajar mucho en la Caja de Jubilaciones (... ) no puede ser que alguien que ingrese a la Administración púbica con una larga trayectoria en la actividad privada, pero con 15 años en la administración tenga derecho al 82% móvil. Voy a proponer el 82% pero en relación a la trayectoria laboral", indicó.





En contra

El senador Pablo Canali (Colón), que al igual que su compañera de bancada Naci Miranda (Federal) no votaron el proyecto, lamentó que los municipios hayan sido "convidados de piedra" en la discusión.

"Esto es más de lo mismo, si uno compara los contenidos de este consenso con los pactos anteriores", indicó. Luego aclaró que no cuestionaba al gobernador Bordet por haberlo firmado. "Creo que el gobernador actuó de acuerdo con los intereses de la provincia. No creo que los legisladores que hayan apoyado el pacto actúen de manera irresponsable o de espaldas a la gente, en todo caso lo hacen en el marco de un proyecto político, el del gobernador de la provincia", añadió.

Canali criticó las consecuencias negativas que tendrá la reforma impositiva en su Departamento, que impactará sobre la industria avícola, y también criticó la prohibición de designar personal en la provincia, derivada del acuerdo.

Por su parte Lucas Larrarte (San Salvador) dijo que "el consenso es un todo, se lo vota o no se lo vota y cada uno sabrá sopesar las piezas de ese pacto para decidir qué hacer al momento de votar". Igualmente dejó en claro que no cree que se resuelvan todos los problemas. "Cambiemos dice que está todo bien y que crece la economía, pero no está todo bien. Al principal problema lo tiene el gobierno nacional, con un déficit que se duplicó en dos años. "Se obliga a muchos a sacrificarse y me pregunto si todo esto realmente vale la pena, pero me pregunto si en dos años estaremos mejor o peor. Se me aparecen muchas dudas", fustigó.

Otro de los que manifestó quejas fue el uruguayense René Bonato. Le dijo a Kisser que mentía en su argumentación. "Son la escribanía del gobierno nacional, entregando los intereses de los que los votaron en Entre Ríos", aludiendo al respaldo a la quita a los fondos a los jubilados. "Defienden el proyecto por obediencia partidaria, ya que hacen lo que les dicen Macri y Frigerio sin pensar. Ahora hablan como si nuestro gobernador fuera el responsable del ajuste, pero en realidad es la política de Macri", indicó.





Jurado de Enjuiciamiento





Juraron ayer para el bienio 2018-2019 los nuevos integrantes del Jurado de Enjuciamiento. Representan al Superior Tribunal de Justicia los vocales Emilio Castrillón, Daniel Carubia y Germán Carlomagno. A los abogados, Jorge Campos y Roberto Beherán. Y a los legisladores, el senador Giano y el diputado Diego Lara. Este último fue designado nuevamente presidente del cuerpo, cargo que desempeñó los dos años anteriores.