Con gran vocación, bomberos voluntarios celebran su día

Los bomberos voluntarios entrerrianos se destacan por su labor.jpg Los bomberos voluntarios entrerrianos se destacan por su labor

En Entre Ríos son alrededor de 1.2000 los bomberos voluntarios en actividad. Aarón Mendoza, jefe de Operaciones de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, que integra el Consejo Federal de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, contó a UNO que en la provincia se van complementando con las tareas que realizan y señaló: “Todos los cuarteles crecieron mucho. Vamos compatibilizando entre todos nuestra actividad. Por ejemplo, el cuartel de Ramírez tiene la brigada canina K9, Victoria la de materiales peligrosos, en la costa del Uruguay está creciendo mucho la brigada de rescate acuático. Es importante trabajar en equipo y tener un alcance a mayor escala”.

En su caso, es bombero hace 20 años en el cuartel de General Ramírez. “Fui a hacer una capacitación en primeros auxilios y me quedé”, contó con entusiasmo, agradeciendo a su familia por apoyarlo: “Esto es importantísimo, porque uno es bombero porque lo elige, pero la familia no. En mi caso, hace un mes y medio que no estoy los sábados en Ramírez por cuestiones bomberiles y eso lo tienen que bancar mi señora y mis hijos. Nuestra familia tiene más mérito que nosotros y es nuestro pilar más fuerte”, confió.

Sus hijos tienen seis y dos años y están acostumbrados a su labor: “Una vez sonó la sirena y mi hijo más grande, que entonces tenía tres años, se puso un casco de plástico y quería acompañarme”, recordó entre risas.

Aarón Mendoza es bombero en Ramírez.jpg

Asimismo, reflexionó: “Ser bombero voluntario es un modo de vida. Uno es bombero a toda hora los 365 días del año. Siempre ordenamos nuestra rutina considerando esta labor; por ejemplo, para ir a pescar con amigos, uno está pensando si quedan choferes en el cuartel para no alterar su normal funcionamiento. Al salir a algún lado, lo hacemos en auto porque en cualquier momento nos pueden llamar y hay que llegar rápido al cuartel”.

Aarón formó parte de diferentes misiones en el país, como los incendios forestales de Corrientes y Córdoba. Con el profesionalismo que lo caracteriza y que lo llevó a ser hoy un referente a nivel nacional, participa con valentía en cada tarea que le toca emprender, pero cuando suena la sirena en su ciudad muchas veces le toca atravesar los momentos más difícil de afrontar: “Cuando somos bomberos en una ciudad chica y hay un accidente en el que debemos asistir a alguna persona, lamentablemente lo más duro es que siempre es alguien conocido”, refirió.

Por otra parte, comentó que en Ramírez hoy son alrededor de 30 los y las integrantes del cuartel y sostuvo: “Siempre hemos apostado mucho a la capacitación. Ahora rindieron y juran seis bomberos más, de los cuales tres son mujeres. Hoy van a hacer su juramento en un acto a las 20.30, donde va a haber reconocimiento a diferentes bomberos y vamos a compartir una picada en el cuartel para festejar nuestro día”.

Matías Albornoz integra la Brigada Canina.jpg

Matías Albornoz también es bombero voluntario en Ramírez y tiene una amplia trayectoria, que inició cuando ingresó a los 9 años como cadete el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Diamante, pasando años más tarde por el de Paraná. Actualmente es instructor a nivel país en la Academia Nacional de Bomberos y en la parte operativa forma parte de la Brigada Canina K9, junto al bombero Lautaro López, cuya tarea con los perros entrenados es la búsqueda de personas, con o sin vida. Sobre esta tarea, explicó a UNO: “Hace seis años que estamos haciendo intervenciones a nivel nacional a pedido de la justicia federal como de las justicias ordinarias de las distintas provincias. Trabajamos para el Ministerio de Seguridad de la Nación”.

Hace unas semanas volvieron de La Rioja y también de El Impenetrable chaqueño, donde fue varios días con un equipo y estuvo lejos de su familia. “Por lo general se está dando que cada mes o mes y medio hay búsquedas nacionales, donde operamos con nuestros equipos en zonas de montes, montañas, selvas, ya que ahí es donde a veces en los rastrillajes no permiten el ingreso de las personas y nuestros perros sí pueden entrar en zonas muy agrestes o estructuras colapsadas, como ha sucedido en derrumbes”, dijo ayer, antes de viajar a otro lugar ante un alerta roja.

Sobre la labor que hacen, precisó: “Tenemos perros para buscar personas con vida y hay otro grupo para búsquedas de personas sin vida, que se denomina RH o perros de detección de restos humanos. Perros vivos hay dos en la provincia, uno en el cuartel de Chajarí y otro en Aldea Brasilera. Y perros para hallar restos humanos tenemos certificado uno que tengo yo, y el miércoles precisamente se dieron el alta y tenemos tres más operativos: uno en Crespo y dos en Brasilera”.

incendios.jpg

Matías también está entrenando otro can, que tiene ocho meses, tras perder el año pasado a uno de sus perros, mientras buscaban a una persona en la zona de Racedo: “Se envenenó con un cebo. Fue una situación muy difícil; ya había perdido otro por vejez, pero perder un perro en actividad fue bastante duro. Era un ovejero y estábamos en el quinto día de búsqueda”, recordó con tristeza.

Servicio a la comunidad

Lidiar con situaciones adversas es parte de este servicio a la comunidad en el que cada bombero muchas veces deja de lado a su familia y pone en riesgo su propia vida para ayudar a quien lo requiera. Pero la vocación es más fuerte y a esto lo sabe Emiliano Marcelo Paredes, jefe de los Bomberos de Voluntarios de Ceibas, quien fue fundador del Cuartel en esta localidad en octubre de 1996, ante la gran cantidad de siniestros viales en la zona que se denomina la Ruta de Muerte. Pero su experiencia empezó antes, a los 13, como cadete en Gualeguay, ciudad de la que es oriundo y en donde su hermano es segundo jefe de Bomberos.

Marcelo Paredes y su esposa Gabriela son bomberos en Ceibas.jpg

“Hoy tengo 51 años y somos una familia de bomberos: tengo dos hijos de 28 y 26 años que son bomberos, y desde hace dos también lo es mi mujer, Gabriela”, afirmó con orgullo.

“Compartimos jurisdicción con bomberos de Gualeguaychú, Gualeguay, Ibicuy, Villa Paranacito, y con Zárate. Y a raíz de un incendio de gran proporción que hubo en Médanos, empezamos a trabajar en enero con un grupo de 13 aspirantes, de los cuales 10 son mujeres, y desde Ceibas les vamos a prestar una autobomba para formar el destacamento de bomberos allí”, contó, y adelantó que prestarán juramento este día, reivindicando una labor que llevan adelante con valor y compromiso.