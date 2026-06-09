Paraná tendrá una Fan Zone gratuita en Chile y Bavio para seguir a la Selección Argentina durante el Mundial 2026 con pantalla gigante y gastronomía.

Paraná tendrá una Fan Zone gratuita para alentar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

UNO estuvo presente este martes en el Shopping La Paz, donde se dieron a conocer los detalles de la Fan Zone que se instalará en el centro de Paraná para que vecinos y visitantes puedan seguir los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

El espacio estará ubicado en la esquina de Chile y Bavio y contará con entrada libre y gratuita para todo el público. La propuesta incluirá una pantalla gigante para la transmisión de los encuentros de la Albiceleste, además de distintas opciones gastronómicas y un operativo especial de seguridad y logística coordinado por la Municipalidad.

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Paraná tendrá una Fan Zone gratuita para vivir el Mundial 2026

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La iniciativa tiene como objetivo transformar cada presentación de la Selección Argentina en una verdadera fiesta popular, generando un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y aficionados al fútbol en pleno corazón de la ciudad.

Durante la presentación estuvieron presentes el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, y el gerente del Shopping La Paz, Paulo Álvarez, quienes destacaron la importancia de crear espacios de participación y disfrute colectivo en torno a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Con esta propuesta, Paraná se prepara para vivir el Mundial 2026 con toda la pasión argentina, ofreciendo un lugar especialmente pensado para compartir la emoción de cada partido y acompañar a la Selección en su camino por la máxima cita del fútbol internacional.