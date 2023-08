Comedor comunitario necesita ayuda para seguir con su labor

Son unas 180 personas las que concurren estos cuatro días de la semana para irse a dormir con algo en el estómago. En tiempos en que recrudecen las necesidades muchas veces se topan con que la demanda crece, pero están muy limitados para ayudar a más gente, ya que preparan los platos en base a donaciones y no siempre alcanza. Son épocas difíciles, en las que conseguir colaboración no es sencillo, y para seguir funcionando necesitan con urgencia donaciones de alimentos. “Estamos pidiendo y recibiendo cualquier tipo de donaciones, ya que tenemos que seguir ayudando a las familias de bajos recursos para que al menos tengan su plato de comida o merienda”, expresaron a UNO , y agregaron que las donaciones pueden ser de alimentos, ropa o calzado. “Cualquier tipo de ayuda, hasta la más mínima, es mucho para nosotros”, afirmaron.

Comedor Construyendo sueños.jpg Ayudan a unas 180 personas

Quien impulsó el comedor comunitario es Noelia Enrique y es en el garaje de su casa donde cocinan cada menú. Los días que entregan la vianda o la merienda son alrededor de ocho personas las que se juntan las que en plena siesta y cortan verduras, carne si hay, o amasan alguna delicia para compartir con los vecinos más necesitados.

Así lo viene realizando desde hace 10 años, y aún cuando se hace cuesta arriba conseguir los insumos no bajan los brazos, sobre todo por los niños y los adultos mayores, que son la población más vulnerable en un contexto de pobreza. “Vienen desde nenes muy chiquitos hasta un abuelo de 84 años”, comentó Noelia, quien confió que empezó con este proyecto porque de niña supo lo que significa que en la propia casa no alcance para la comida de todos. Sobre este punto, rememoró: “Cuando era chica recuerdo que me paseaba en todos los comedores, el de la escuela cuando iba o el del barrio, porque como éramos muy pobres y muchos hermanos íbamos a buscar la comida”.

“Cuando pasé todo ese proceso y ya fui grande me dije a mí misma que también iba a hacer algo por la gente que necesita un alimento, como un modo de devolver lo que hicieron por nosotros y que gracias a eso tenía comida. Así que arranqué haciendo eso. Llevo un poco más de 10 años con esta tarea. Tengo marido, hijos, y a veces les resto tiempo a ellos para dedicarme al comedor, pero por suerte mi familia me acompaña”, expresó.

Asimismo, refirió: “Es una satisfacción muy grande ver que los chiquitos pueden llevarse un plato de comida a la casa. Pero también es feo cuando viene tanta gente nueva a preguntar si le podemos brindar un alimento, y tenemos que decirles que no, porque realmente no llegamos. Eso es lo peor y se me duele, porque en estos últimos meses ha crecido la cantidad de personas que vienen porque no tienen qué comer”.

Comedor Construyedo Sueños.jpg El Comedor Construyedo Sueños necesita ayuda para continuar su labor

Justamente observar un incremento en las necesidades de la gente fue lo que la hizo incorporar la cena: antes era una merienda dos veces a la semana, pero advirtió que para muchas familias era insuficiente. “Si bien no es fácil mantener esta labor durante tanto tiempo, nos proponemos no fallarle a los vecinos. Muchos vienen del mismo barrio Gaucho Rivero, otros de Padre Kolbe y los alrededores. Además de las donaciones, que no siempre alcanzan, estamos trabajando con la organización social Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que nos está ayudando a hacer la olla y así poder llevar esto adelante”, sostuvo Noelia.

Les cuesta en la actualidad conseguir más donaciones, porque mucha gente que colaboraba hoy ya no puede hacerlo, como les pasa con una verdulería. Así que buscan preparar comidas variadas como pueden. “Tratamos de cambiar el menú porque tampoco podemos darles siempre guiso. Nos dieron ahora lentejas y entonces estamos haciendo hamburguesas reemplazando la carne si no hay, o salpicón”, precisó a modo de ejemplo.

“Tengo un grupo de compañeras con las que trabajamos todas juntas y cuando hacemos vianda arrancamos a las 14.30 para tener todo listo a las 17, y cuando preparamos rosquitas, bizcochuelos, tortas fritas o lo que tengamos para la merienda arrancamos a las 3 de la tarde, porque eso no nos lleva tanto tiempo. Por suerte somos varias y coordinamos las tareas”, remarcó.

Festejo del Día del Niño

Como hay muchos chicos entre los asistentes al comedor comunitario Construyendo Sueños, Noelia y sus compañeras se propusieron festejar el Día de las Infancias, o Día del Niño, como muchos prefieren seguir llamando a la fecha que invita a homenajear a los más pequeños. “Nosotros ahora estamos organizando el festejo del Día del Niño y va a ser el 21 de septiembre, a partir de las 15, acá en el comedor. Lo que estamos pidiendo son sobre todo golosinas o lo que puedan que nos sirva para esta celebración”, explicó a UNO.

LEER MÁS: Ante la pobreza grupos solidarios y ONG duplican su esfuerzo

En este marco, comentó que esta reunión para que los chicos disfruten de una jornada amena también se puede llevar adelante gracias a la solidaridad. “Ya hablamos con una comparsa, que quedó con confirmar si podían venir. Y hay unas chicas que enseñan baile acá en el barrio e iban a venir; otras que van a pintarle las caritas a los chicos; y les vamos a regalar algunos juguetitos que ya conseguimos. Además, organizamos carreras de embolsados, el juego de la harina y demás. Y estoy viendo si puedo conseguir un pelotero para que se diviertan los niños del barrio”, aseguró.

Quien pueda colaborar, se puede contactar con Noelia a través del grupo de Facebook “Comedor Construyendo Sueños" (Gaucho Rivero), a través de sus redes sociales: se la puede encontrar como Noelia Enrique; o enviando WhatsApp o mensajes, o llamando al 3435029157.