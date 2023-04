Ante la pobreza grupos solidarios y ONG duplican su esfuerzo

En la Argentina 18 millones de personas en la pobreza, y hay 2,4 millones de indigentes, según difundió a fines de marzo el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INDEC). Que un grueso de la población no llegue a satisfacer sus necesidades básicas es alarmante, y en este contexto, son cada vez más las personas que llegan a una parroquia, a un comedor comunitario, o recurren a alguna ONG o un grupo solidario en busca de un plato de comida o una vianda que los ayude a mitigar el hambre, sobre todo cuando los dispositivos de contención que brinda el Estado no llegan a todos o no son suficientes para dar respuesta una problemática que avanza y se recrudece con la llegada de los días más fríos.