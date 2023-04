Colegio de Escribanos: apelan el fallo que frenó la elección

Los abogados Jorge Ricardo Petric y Matías Fisolo confirmaron a UNO que "la sentencia ya fue apelada". Ahora el recurso debe ser analizado por el juez Marcelo Baridón, de la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná. De admitir el recurso, la última palabra la tendrá la Sala Contencioso Administrativo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

colegio de escribanos de entre ríos.jpg El Colegio de Escribanos busca revertir el fallo que suspendió las elecciones del sábado 22 de abril.

Se trata del mismo magistrado que ordenó la suspensión por entender que el método de elección por lista y a mayoría simple "no integra minorías" y que "no cumple con el claro y preciso mandato constitucional que lo obliga a organizarse de forma pluralista".

El juez Baridón había hecho lugar parcialmente a lo solicitado por el escribano Héctor Horacio Vitali, quien denunció "manifiesta arbitrariedad e ilegitimidad de dicha convocatoria y la inconstitucionalidad de las normas en las cuales se basan".

La acción de amparo fue presentada por Vitali a través de sus representantes legales Matías Plugoboy y Damián Petenatti. El amparista forma parte de la Lista Verde "Democratización e Innovación Institucional", que encabeza la escribana María Cristina Lértora, de Paraná. En tanto, la lista ligada al oficialismo en el sector lleva como presidente del CEER a Sergio Caffaratti, de Colón.

El fallo apelado

Este miércoles, el juez declaró la inconstitucionalidad del sistema de elección de integrantes del consejo directivo del Colegio de Escribanos de Entre Ríos por lista y a mayoría simple prevista en los artículos 18 y 23 de su estatuto; y, en segundo término, suspendió la convocatoria a elecciones de cargos del Consejo Directivo de la entidad.

