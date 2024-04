Colectivos: el oficialismo responsabiliza a la Nación

Los ediles de "Más para Entre Ríos" (el nombre de fantasía del peronismo en la Legislatura local) criticaron respectivamente a sus pares de JxC porque "no reparan que el verdadero problema del transporte en Paraná es la quita de subsidios de Nación".

"Si los concejales de Juntos por el Cambio van a defender al gobierno de Milei en contra de los paranaenses, les solicitamos que lo digan claramente", fustigaron desde el oficialismo.

Réplica del oficialismo

"Nosotros estamos exigiendo que el gobierno nacional restituya los subsidios que quitó sin previo aviso ni planificación porque es lo que está impactando directamente en la calidad del servicio de transporte público de pasajeros y en el bolsillo de los ciudadanos", argumentaron.

Los concejales peronistas rechazaron la postura del bloque de Juntos por el Cambio "que habla del transporte de Paraná como si fuera un problema netamente local y no un tema de política nacional".

Y recordaron que la Municipalidad de Paraná "asumió los costos del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU), incluso adelantando partidas, pero no podemos comprometer recursos de todos los paranaenses para tapar el vacío que dejó el subsidio nacional y satisfacer así las necesidades de una empresa privada que no puede o no quiere cumplir los compromisos con sus trabajadores".

Asimismo, acusaron a sus colegas representantes de la oposición que "fue su fuerza política quién posibilitó las herramientas con las cuales hoy la empresa hace uso y abuso del servicio de transporte urbano de pasajeros, dejando a los paranaenses rehenes de la situación".

Finalmente, insistieron en que "un liderazgo activo de parte de la Intendenta es no ceder ante los permanentes aprietes de la empresa".