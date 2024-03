Cierre del CDR de Paraná: protestaron contra los despidos

"En el Centro de Referencia Entre Ríos, más allá de que pertenece al Ministerio de Capital Humano, trabajamos juntos con otros programas y otros ministerios a nivel nacional", explicó la trabajadora, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

La mayoría de los organismos que funcionan en el edificio fueron eliminados o están cerca de ser cerrados por la administración de Javier Milei. La delegación del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, tenía una oficina; al igual que el INADI -pronto a ser cerrado según anunció la presidencia días atrás- y el programa Potenciar Trabajo, que ayer se confirmó que será eliminado.

En cuanto a los despidos, la trabajadora comentó: "A través de los sindicatos UPCN y ATE nos informaron que vamos a hacer despedidos. Por esto es que estamos haciendo hoy esta movida que significa visibilizar qué es lo que está pasando; para que la gente esté informada, y por eso también estamos convocando a los medios. Esto está pasando en todas las provincias".

Con respecto a la situación laboral que tenía cada trabajado que se desempeñaba allí, explicó : "Tenemos distintas situaciones laborales. Hay muchos que están con contratos anuales de hace más de 15 o 20 años, que han ido renovando todos los diciembre. Hay otras personas, que son muy poquitas, que están en planta, que vienen de hace muchísimos años. Y hay un grupo que llamaron a concurso el año pasado y el anteaño pasado, que son personas que no ingresaron a planta pero que están en una situación de prueba, todavía no han pasado el año. Son muy poquitas las que han pasado el año de prueba y que entraron a planta permanente. Pero no hay discriminación con respecto a esto, nos han dicho que todas las personas serán despedidas a partir del 31 de marzo. Eso lo manifestaron a través de los sindicatos, no a nosotros".

Entre los dirigentes que cuestionaron el cierre se encuentra el diputado nacional Marcelo Casaretto (PJ), quien destacó el rol de los CDR, ya que "acercan las políticas públicas nacionales a la población, facilitando el acceso a distintos programas, servicios y capacitaciones". "El anuncio es que esos trámites ahora pretender ser virtuales, centralizados, en forma remota".