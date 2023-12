Celebraron Navidad sacerdotes del hogar Jesús Buen Pastor

Pasar la Navidad y el Año Nuevo en familia es una costumbre muy arraigada. Pero en muchos casos no se trata de una familia parental, sino del corazón, como ocurre en la residencia sacerdotal Jesús Buen Pastor, ubicada en calle Italia 450, en Paraná, en la que actualmente residen 12 sacerdotes. Algunos de ellos ya se jubilaron; otros, de avanzada edad o no, atraviesan alguna dolencia que les impide vivir solos. Se trata de un espacio que hasta el 2020 estaba a cargo de las Hermanas Siervas de la Divina Providencia, quienes se ocupaban del cuidado de los curas, pero al reducirse las vocaciones se vieron imposibilitadas de continuar esta tarea que llevaron adelante durante largos años. Desde entonces es el Arzobispado de Paraná la institución que se ocupa del bienestar de quienes se alojan en el lugar.

El coordinador de la residencia es el padre Luis Anaya, quien contó a UNO : “En Navidad, algunos sacerdotes que tienen autonomía salieron a celebrar afuera. Por ejemplo, uno de ellos fue a Cristo Peregrino, otro padre visitó la parroquia La Piedad para ayudar. Otro de los sacerdotes fue a lo de las hermanas de la Divina Providencia, en el Paracao, a celebrar la misa. Así que algunos salieron y celebraron también, participando en el festejo en esos lugares. En general los invitan a quedarse un ratito compartiendo un pan dulce, lo propio después de celebrar la misa, y después los traen a casa. Y con los que ya no pueden salir, celebramos la Santa Misa acá a las 20 el domingo, y después tuvimos un ágape. Fue un momento navideño en la familia que conformamos”.

Residencia de sacerdotes.jpg En la residencia Jesús Buen Pastor celebraron la Navidad Vanesa Erbes/ UNO

Siguiendo su vocación, todos ellos se ordenaron como sacerdotes siendo jóvenes y entregaron su vida a la Iglesia, resignando el hecho de casarse y formar una familia propia. Hoy no tienen hijos que se ocupen de ellos, pero en la residencia están acompañados por sus pares y por quienes los asisten en todo lo que necesitan. Al respecto, el padre Anaya reflexionó: “El sentido de la vocación sacerdotal es esta de dejar un poquitito la posibilidad tan linda de formar una familia propia para poder construir una familia más grande, que es la familia de todos los que se incorporan a la vida de Dios a través del bautismo. Y entonces, claro, esto hace que tengamos una familia muy grande cuando somos jóvenes, pero después, al llegar la vejez, esta gente con la que uno ha tenido contacto y ha establecido vínculos al ser sacerdote activo, ya no están, o tienen otras ocupaciones, están en otros lugares. El sacerdote queda un poco solito, y su familia de sangre, ciertamente, ya no tiene una pertenencia tan inmediata. Por eso es necesario conformar un hogar donde podamos seguir viviendo como comunidad, como familia sacerdotal en este caso”.

Algunos de los religiosos que comparten este espacio son los padres Oscar Belli, de Concordia; Julio Puga, quien estuvo mucho tiempo en la parroquia del Carmen, en Paraná; José María López; Luis Alberto Jacob, de Bovril; Ricardo Allende, de Buenos Aires; Blas Corbalán, a cargo durante muchos años en San Cayetano; Agustín Kaúl, quien es el más longevo, con 91 años; y Alejandro Patterson, de la parroquia San Miguel de la capital entrerriana, que hoy tiene 87 años y fue operado de la cadera hace unos meses y se recupera en la residencia. “No hay una edad para ingresar a la residencia, porque nosotros tenemos sacerdotes mayores, como el padre Agustín Kaúl, por ejemplo, que tiene 91 años, pero hay otros más jóvenes, que apenas pasan los 60 años, que tienen algún tipo de dificultad de salud, entonces también están acá”, aclaró Anaya, quien contó que además coordina el lugar Graciela, una enfermera que trabaja allí desde la época en que hogar estaba a cargo de las Hermanas Siervas de la Divina Providencia, y aporta su valiosa experiencia y conocimiento.

Residencia de sacerdotes.jpg En la residencia Jesús Buen Pastor viven hoy 12 sacerdotes Vanesa Erbes/ UNO

En cuanto a la rutina de la residencia, el sacerdote contó: “Los padres empiezan a levantarse tipo 7 de la mañana, algunos lo hacen antes y otros después. Se les prepara el desayuno y van a tomarlo a la cocina comedor, y después tenemos, a partir de las 9 o 9.30, distintas tareas, según cada uno. Por ejemplo, tenemos dos terapistas ocupacionales, hay una mujer y hay un varón, que vienen a hacer trabajos cognitivos con algunos; otros hacen trabajos de movilidad y salen a caminar, acompañados para mover un poco las piernas. Además, hay un kinesiólogo que viene tres veces por semana”.

“Después también nos ocupan mucho el día los turnos médicos. Normalmente cada día hay que llevar a alguno de los sacerdotes a hacer algo, como asistir a un turno médico con algún especialista, que puede ser un gastroenterólogo, o a sacarse sangre para un análisis clínico. Al mediodía almorzamos, hay un ratito de descanso después, y por la tarde es un espacio más para las visitas”, dijo, y añadió: “Algunos padres que tienen todavía más autonomía salen para ayudar en alguna parroquia. Otros no pueden hacerlo y se quedan acá en casa. Tenemos una salita con el televisor para entretenerse un poco, y lo que hacemos por la tarde todos juntos es rezar el rosario y después celebramos la Santa Misa. A las 20 ya cenamos y se acuestan tempranito”.

“Somos realmente como una familia. Nos tenemos mucha paciencia, y es muy lindo ver como los que pueden ayudan a los mayores, a los que tienen más dificultad. El ambiente en casa es de mucha paz, de mucha fraternidad”, resaltó.

Para visitarlos, se puede ir por la tarde, de 16 a 18. El teléfono del lugar es 0343-4074717.

Proyectos

La residencia sacerdotal Jesús Buen Pastor está completa en la actualidad. Sobre este punto, el padre Anaya explicó que están proyectando un nuevo espacio para poder albergar a más religiosos que lo necesiten: “Hoy están viviendo 12 sacerdotes, porque es el espacio que tenemos. En realidad, sería ideal traer algún otro que necesitaría venir, pero no tenemos por el momento suficiente lugar. Por eso tenemos una preocupación de poder iniciar una construcción que pueda albergar esta realidad que nos está pasando a todos, que es que la población envejece, y los sacerdotes no somos una excepción”.

Al respecto, concluyó: “Estamos con un proyecto de hacer un hogar nuevo en el espacio de lo que era la Mariápolis, que ahora lo llamamos El Salvador, allí en la zona de Brete. Ahí tenemos una casa de retiros hace muchos años, y tenemos un espacio grande. Queremos construir, con la gracia de Dios, una casa nueva para los padres”.