Esta es la continuidad de la causa judicial, que se inició con el ingreso de la Policía al casco de la estancia, donde debió detenerse a Dolores, luego de que intentara interrumpir la orden judicial.

A las 19, tal como había anunciado Juan Grabois en un video, los militantes del Proyecto Artigas se retiraron del campo Casa Nueva tras el ingreso de la Policía; pero Dolores Etchevehere fue retirada detenida por los integrantes de la fuerza de seguridad, tras negarse a acatar la orden judicial de desalojo.

Desde el Poder Judicial se hizo saber que el fiscal Oscar Sobko informó que Dolores Etchevehere fue detenida por "desobediencia judicial en flagrancia", ya que no acató la orden de desalojar el campo emitida por la vocal de Juicios y Apelaciones María Carolina Castagno este jueves por la mañana.

De esa manera se hizo efectiva la resolución de la jueza Castagno, quien este jueves ordenó el desalojo de la estancia de la familia Etchevehere, que había sido ocupada por Dolores Etchevehere y los integrantes del proyecto Artigas.

La retirada de los militantes fue con una fuerte custodia de la Policía, para evitar el contacto con los ruralistas que esperaban afuera del campo.

Luego del retiro, los hermanos Etchevehere y su madre, Leonor Barbero, ingresaron al campo para tomar nuevamente posesión.

La jueza Castagno ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio Casa Nueva, a los hermanos varones de la familia Etchevehere, en el marco del conflicto que mantenían con su hermana Dolores, y ordenó a la policía provincial el desalojo de sus ocupantes.

En una resolución leída por la mañana en los tribunales de Paraná, la magistrada resolvió "restituir el campo" y "disponer el reintegro en forma inmediata del predio, con cuidado de las personas y bienes, solo acudiendo a las fuerzas en caso de que se torne indispensable".

A las 15 llegaron los efectivos a la puerta de la estancia con la notificación judicial. En ese momento ya se había reforzado la custodia con numerosos uniformados. Luego ingresaron el inmueble para hacer efectivo el desalojo.

A esa hora también el dirigente Juan Grabois difundió un video en el cual anunciaba que el Proyecto Artigas se retiraría del lugar, tras aceptar el fallo como "una derrota".

En la parte resolutiva del fallo, la jueza Castagno dispuso hacer lugar a los recursos de apelación que habían sido interpuestos por la fiscalía y la querella, que habían cuestionado la resolución del juez de La Paz Raúl Flores, quien había rechazado el desalojo.

Dolores Etchevhere había anunciado que no dejaría el lugar. "Siempre, cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, siempre la Justicia de Entre Ríos, favorece a los corruptos, aceptas sus ordenes: No voy a salir de acá, me van a sacar muerta", expresó.