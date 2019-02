Embed



"A vos que te lo llevaste, a vos que lo abandonaste en el medio de la ruta solito sin siquiera frenar a ver que paso... A vos que no te importo si era una persona o una bolsa de basura porque con toda crueldad lo dejaste tirado. Te quiero contar todo el daño que causaste, todo el dolor que dejaste, todas las familias que destruiste porque era un pibe tan amado que no tenia una sola familia.





Destrozaste mi pequeña familia que era él... Pero también te quiero contar quien era Ivan Taborda, el era un ser muy especial, lleno de luz y vida... Una persona sin maldad alguna, todo lo contrario ayudaba a quienes podía sin pedir nada a cambio, era sencillo y humilde, un tanto tímido pero si entraba en confianza era una maquina de decir bolazos, era un tanto cascarrabias, pero a donde iba no se le borraba esa sonrisa hermosa que tenia, era el chico perfecto, un novio amoroso, atento, divertido, buen hijo y hermano, apasionado por los fierros, fanático de Kawasaki, Ford y Valentino Rossi, amante de los animales,es el mejor amigo que alguien puede tener, siempre dando todo y mas por las personas que amaba, el mejor motociclista que conocí, por eso mismo hay cosas que no creo, porque lo conozco como a la palma de mi mano cuando manejaba, sabia cuando y como iba a reaccionar arriba de una moto y como el decia si yo veo un mínimo de chance que no va a salir la maniobra no la hago.

Él estaba retomando su taller de motos, de a poco iba equipandose porque el queria tener su taller de motos y poder vivir de eso algún día, era un chico demasiado inteligente no te das una idea el bocho que tenia...

Para vos basura si lees esto te quiero preguntar vos dimensionas el daño que hiciste? Vos te das cuenta de cuantas personas lo aman? Como podes descansar sin pensar en lo que hiciste? Que lo dejaste ahi como que no era nada... Algún dia tarde o temprano nos vamos a encontrar y quiero mirarte a los ojos y que veas cuanto dolor dejo su partida... Porque vos me lo arrebataste... Porque todo en esta vida se paga...

Espero que alguien te haga llegar esto, que te des cuenta que nadie va a parar hasta encontrarte, porque abandonaste a una persona y el era lo mejor que me paso en mi vida... Era mi todo, te lo llevaste y también te llevaste mi alma...

Espero que todo esto sea como siempre me decia Iván "Una para abajo, y todas las demás para arriba".





Piluu Mantaras.