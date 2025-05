Carolina Gaillard defendió el IOSPER y criticó al gobierno provincial

La legisladora entrerriana Carolina Gaillard, del bloque Unión por la Patria, expresó su firme defensa del IOSPER: "No hay necesidad de privatizar".

La diputada entrerriana de Unión por la Patria y ex presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Gaillard , cuestionó la intervención del Iosper impulsada por el Ejecutivo provincial y respaldó el proyecto de repudio al intento de reemplazo por OSER.

La avanzada de Oser

Gaillard denunció que esta avanzada implica un intento de privatización encubierta sobre una obra social con más de 50 años de historia y más de 300 mil afiliados, sostenida por los aportes de activos y pasivos del Estado provincial y administrada de forma democrática por los propios trabajadores. “No se trata de mejorar, se trata de desmantelar un modelo solidario y convertirlo en una caja bajo control del Poder Ejecutivo”, advirtió.

En su intervención, la diputada alertó que la designación de un interventor proveniente de Capital Federal —quien anteriormente estuvo al frente de OBSBA, la obra social de la Ciudad de Buenos Aires— ya está generando consecuencias negativas: interrupción de prestaciones, incertidumbre laboral y traslado de compras y servicios a Buenos Aires, en detrimento de proveedores entrerrianos.

Irregularidades

Asimismo, cuestionó los argumentos esgrimidos para justificar la intervención, destacando que no existe ninguna denuncia penal por supuestas irregularidades, ni un solo proceso judicial iniciado. En esa línea, señaló que la obra social tuvo superávit según los balances de 2020 a 2023 y que el déficit de 2024 se debió a aumentos de sumas no remunerativas y que es cíclico. Carolina Gaillard aseguró que, de existir irregularidades, no es problema de la ley: el organismo competente para controlar es el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Finalmente, Gaillard acompañó el proyecto presentado por el diputado nacional Tomás Ledesma (Exp. 2091-D-2025), que expresa su absoluto repudio al proyecto de ley provincial que pretende reemplazar el IOSPER. “La salud no es un negocio. Es un derecho. No nos oponemos a mejorar o resolver lo que está mal, pero no hay necesidad de privatizar la obra social”, concluyó.