Afiliados a Iosper: "Nos encontramos con las mismas dificultades previas a la intervención"

"La información periodística brindada por el mencionado equipo, con Mariano Gallegos y Ricardo García como cabezas de la gestión, expone denuncias regularmente, especialmente los días martes, las últimas en relación a los sobreprecios en prótesis y medicamentos. A ello se suma la contratación de un sistema de telemedicina y la mención al proyecto CUDA (Centro Único de Derivación y Autorizaciones)", repasaron a UNO.

Dificultades en la intervención

En esa línea, recordaron: "Ya expresamos en el comunicado anterior que, como afiliados al IOSPER, sentimos que las palabras del gobernador están vacías, son sólo expresiones demagógicas, puesto que los afiliados nos encontramos con las mismas dificultades previas a la intervención, y en algunos casos se ha agravado. Se continúa con la dilación en los trámites administrativos (de reintegros, para cirugías, por ejemplo), en las auditorías para medicamentos y estudios, especialmente para los afiliados del interior de la provincia, dado que ya no hay supervisor que autorice en las agencias; la demora en la entrega de elementos requeridos en cirugías (malla -en caso de hernia-; prótesis -traumatológicas, por ej.-; lentes -en caso de cataratas-; hilos especiales), ante los pedidos de audífonos; los atrasos en los reintegros que superan los tres meses -como mínimo-, sea de pañales (desde septiembre 2024), de psicólogos (desde mayo 2024, otros desde agosto 2024), por geriátricos (desde julio 2024, otros desde noviembre 2024), a padres/tutores por terapias en distintos centros (San Francisco de Asís, Centro Andares, por ej.); el retraso en el pago a cuidadores domiciliarios, algunos solamente han cobrado enero 2025; la tardanza en la entrega de medicamentos, para pacientes oncológicos, con diabetes, con esclerosis múltiple, por citar casos concretos. Y en este último punto mencionado es donde debemos detenernos especialmente, atento a una circular emitida por Colegio de Farmacéuticos el 10/04/2025, dirigida a quienes necesiten MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO".

Proyecto CUDA

"Hay incertidumbre en los afiliados, y más cuando no hay informe de la Comisión Fiscalizadora a este momento tampoco. ¿Quiénes son los médicos que atenderán por este sistema? ¿Dependerá de la empresa contratada la definición del profesional médico tratante? ¿O se continuará con la libre elección del profesional? FEMER no ha dicho una palabra que aclare el panorama de la atención a los afiliados. Frente a tanta incertidumbre, Gallegos ha tenido que reorganizar la información, y la rimbombante noticia de la telemedicina se ha transformado en un demo, una prueba, que parece que han utilizado algunos afiliados, pero que -cuando los afiliados hablamos del tema- ninguna sabe a qué se refiere, ni lo ha usado. A los entrerrianos, y especialmente a los afiliados al IOSPER, nos inquietan sobremanera los aspectos antes mencionados, y especialmente los problemas que se han agudizado en este tiempo de intervención, aspectos entre los que aparece ahora el CUDA. El Proyecto CUDA ha sido avisado por Instagram, una de las redes sociales de IOSPER. Allí, en un video, la Dra, Marcela Centurión, médica auditora, explica por qué no se requerirá de médico auditor en las delegaciones del interior, y cómo llevar adelante el trámite vía plataforma Mi Iosper. Podemos ver que hay una estrecha relación entre la circula del Colegio de Farmacéuticos y este proyecto, con resultados nefastos para los afiliados que más necesitan de las prestaciones de la obra social. Y vuelve a contradecir lo expresado por el gobernador, quien dijo que la decisión de intervenir era para “empezar a garantizar una salud de calidad a sus miles de afiliados”.

Autorizaciones digitales

Finalmente, se reifirieron a las autorizaciones y recetas digitales implementadas por la obra social: "Y es aquí dónde surgen las dudas, y estaría bueno saber a qué se considera de alto costo. Asimismo, indica todos los pasos a seguir, mencionando un nuevo sistema de gestión del IOSPER, el cual los afiliados desconocemos, puesto que no ha habido comunicación oficial disponible en las oficinas de atención al público, y los empleados no pueden dar respuestas, puesto que tampoco han recibido información. Siguiendo la lectura de la mencionada circular, surgen más dudas. Por un lado, hay que ver si IOSPER lo autoriza. Por otro lado, si queda autorizado, cuánto tiempo les demandará a los auditores, ya que sabemos de la baja de contratos de los médicos auditores del interior de la provincia, generando mayor demanda a casa central y a los pocos médicos auditores que han tenido continuidad de designación (aunque para varias oficinas, incluyendo trabajo en la virtualidad) 1. Remarcamos lo de los tiempos, porque, además, allí dice que recién después de todo el recorrido se inicia el pedido del medicamento.

Reclamamos la cobertura efectiva, en plazos razonables, adecuada a las condiciones de salud de cada persona e informadas por su médico tratante, de todos y cada uno de los afiliados al IOSPER. Es garantizar los derechos que la Constitución Nacional y la ley reconoce, especialmente a la salud, a la vida, a ser iguales ante la ley, “sin distinción de raza,color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 2.)".