Cáncer de mama: detectados a tiempo el 90% de los tumores pueden curarse

Desde hace años en la Argentina es una conmemoración que se extiende todo el mes, en el que se llevan a cabo acciones de sensibilización sobre este tema, sobre el cual esta semana habló la actriz Soledad Fandiño, quien contó que tiene cáncer de mama. Fue a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram que dio a conocer el diagnóstico y explicó cómo atraviesa este momento. “Quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás puede ayudar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mamá no es fácil y mucho menos las palabras que escuchamos de los demás durante este proceso”, comenzó diciendo en la grabación.

Asimismo, subrayó: “Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior, a nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles. Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para cuidarnos, para avanzar”.

Es clave llevar adelante los controles periódicos, sobre todo a partir de los 40 años, o antes si existe algún antecedente familiar, ya que un diagnóstico temprano es de vital importancia. Y no tener miedo si se detecta un cáncer de mama es fundamental.

cáncer de mama octubre rosa controles mamografía 4.jpg

La importancia de un diagnóstico precoz

Sobre este tema, la doctora Verónica Vilchez, médica oncóloga del hospital San Martín y del ámbito privado, dialogó con UNO y señaló: “Sabemos que una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mamas, entonces si uno lo mira desde ese lugar entiende que verdaderamente la incidencia es elevada. Y si bien sigue siendo el tumor más frecuente en las mujeres y está en segundo lugar en cuanto a la tasa de mortalidad, después del cáncer de pulmón, con un diagnóstico precoz el 90% de los tumores de menos de un centímetro se pueden curar”.

Para detectarlo a tiempo hay que cumplir con los controles periódicos. Y si bien las estadísticas oficiales aún no lo reflejan, los especialistas coinciden en que hay una baja en la edad en que se presenta la patología. Consultada sobre esta cuestión, Vilchez refirió: “Lo que se está viendo es una mayor incidencia de pacientes entre los 35 y los 45 años, cuando antes era una patología de pacientes mayores de 45 años, aunque esto se ve de manera global en distintos tipos de tumores y no específicamente en cáncer de mama. Es una observación que no está reflejada aún en las estadísticas en Argentina del Instituto Nacional del Cáncer (INC)”.

Hospital San Martín Mamografías (1).jpg

Controles periódicos

“Las recomendaciones del INC indican realizar chequeos a partir de los 50 años, realizando igualmente una mamografía y ecomamaria, pero se está bajando ese número y a partir de los 40 años se recomienda un control mamográfico, sobre todo, aunque no haya un antecedente hereditario ya comprobado en la familia”, añadió.

Asimismo, destacó que tanto en el ámbito público como en el privado se cuenta con recursos para realizar los controles, e instó a las pacientes a concurrir a hacerse un chequeo anual. “A partir de los 30 años se hace el pedido a quienes tienen obra social para hacer mamografía y ecografía y en general no hay problemas en la autorización; algunas por ahí solicitan que una vez que tengamos la mamografía hecha, posterior a eso se haga la ecografía mamaria. Independientemente de eso, un estudio no suplanta al otro, son complementarias”, aseguró, y aclaró: “Muchas veces lo que en la eco no se ve, en la mamografía sí, y viceversa. Entonces, siempre es importante tener el control ginecológico, o con nuestro mastólogo o nuestro ginecólogo, y que nos aconseje, que mire las imágenes, que interprete y que realmente vea si es necesario ambas imágenes y evaluarlas de manera a conciencia para poder darnos una devolución, para ver si nuestro control es anual o si hay alguna condición que haga que se acorte ese intervalo. La rutina, el screening, es un control anual, pero puede haber casos particulares que se ven en la consulta que deben hacerse un estudio cada seis meses porque apareció algo, porque hay que evaluarlo y hay que controlar a esa paciente de manera más cercana”.

“En el hospital público de tercer nivel acá en la ciudad, que es el hospital San Martín, hay mamógrafos, y cada mes de octubre se lanza una campaña para concientizar a las mujeres sin obra social o mutual para que vayan a hacerse controles”, dijo.

También en el Cemener, en Oro Verde, empezó ayer una campaña de prevención y detección temprana de cáncer de mama, para realizar mamografías gratis a pacientes de más de 40 años sin obra social, quienes deben sacar turno llamando al número (0343) 4079900, interno 4.

cáncer de mama octubre rosa controles mamografía.jpg

Octubre Rosa para concientizar sobre el cáncer a mama

El rosa es el color que identifica a la lucha contra el cáncer de mama. Octubre Rosa se define a este mes en el que diferentes instituciones públicas y privadas se dedican a la concientización sobre el cáncer de mama, llevando adelante controles médicos, pero además actividades de sensibilización. Al respecto, la doctora Vilchez explicó: “Trabajamos mucho justamente en tratar de hacer actividades de concientización para las pacientes, por ahí no sólo a través de las charlas sino a través de eventos que visibilicen la patología”.

“Porque es un tema que a veces genera temor, y justamente a través de caminatas, de clases de zumba, bailes y campañas uno se logra que se tome conciencia de que con un diagnóstico precoz la paciente se puede curar, que el 90% de los tumores de menos de un centímetro se pueden curar, entonces lo llevamos desde una actividad lúdica y llevamos a la información de que la paciente si se controla de manera adecuada puede acceder a diagnóstico temprano, a un tratamiento oportuno y a la curación”, concluyó.