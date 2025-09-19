Uno Entre Rios | La Provincia | Campaña

Campaña de fumigación contra los mosquitos en Paraná

La Municipalidad de Paraná comenzó con la campaña de fumigación contra mosquitos. Los operativos se extenderán por toda la ciudad.

19 de septiembre 2025 · 07:13hs
La Municipalidad de Paraná comenzó con la campaña de fumigación contra mosquitos. Los operativos se extenderán por toda la ciudad, priorizando áreas naturales como parques y plazas. La fumigación busca reducir la proliferación del mosquito Aedes albifasciatus.

La fumigación implementada en la ciudad busca aplacar la población del Aedes albifasciatus, conocido también como mosquito charquero que no transmite enfermedades humanas, pero sí es invasivo. La proliferación de los mismos se da por distintos fenómenos de aumento de temperaturas, lluvias y vientos.

Campaña de fumigación

“Comenzamos con la campaña de fumigación para atacar a los mosquitos adultos. Es importante remarcar que este tipo de fumigación se realiza con productos no tóxicos, inocuo para el ser humano, que al no tener efecto residual solo ataca a mosquitos adultos y no a las larvas”, manifestó la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

El operativo diagramado por la Municipalidad comenzó en la zona de costanera y se extenderá simultáneamente por barrios de la zona este y oeste de la ciudad considerando las áreas naturales o las áreas de parques. “La idea es ir generando zonas seguras, sobre todo trabajando en zonas de arroyos y escurrimiento de agua, que es donde hay mayor proliferación de mosquitos”, explicó Maximiliano Pérez Viecenz, subsecretario de Ambiente.

“Las tareas iniciadas a principios del mes de septiembre tienden a evitar la explosión demográfica del mosquito que actualmente está presente en la zona, y que ya hemos tenido antecedentes en veranos anteriores. Sabemos que son condiciones que no podemos controlar del todo, pero sí podemos aplacar su propagación”, sostuvo Pérez Viecenz.

