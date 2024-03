Cámaras de seguridad: creció al menos un 100% la demanda

Cámaras de seguridad.jpg Las cámaras de seguridad tienen gran demanda, tanto en la ciudad como en el campo Gentileza: raser Security

A su vez, observó: “Ahora la tecnología es bastante más llevadera y la gente mayor, que es la que principalmente vive en el campo, o la que se fue quedando en el ámbito rural, se anima a invertir en tecnología. Antes por ahí andaban con los Nokia 1100, con los teléfonos viejos, y la tecnología los empujó a usar los teléfonos con pantalla, con los que pueden hacer más cosas además de hablar; y la verdad es que les abrió la posibilidad de tener una alarma, de controlar los tambos, los galpones, los gallineros, el patio de sus casas”.

Sobre este punto, agregó: “Antes si ladraban perros no sabían qué pasaba e incluso salían al patio. Pero después de que muchos sufrieron un montón de asaltos, de robos, un montón de perjuicios, o cuando la gente mayor se queda desprotegida al irse a la ciudad a hacer las compras, entonces tratan de tomar estas precauciones y poner cámaras es una opción que no es del todo caras. Y hoy ellos las pueden manejar, que no es un problema menor que la gente no las sepa usar”.

El experto destacó que en la actualidad “con las cámaras y con la seguridad digital la tecnología es más amigable” y precisó: “Los sistemas son todos en español, son fáciles de usar, es más sencillo, y gracias a eso la gente se acercó a la tecnología. Incluso los equipos vienen cada vez más fáciles de instalar y se puede hacer más rápido, así que hay gente que de un día para el otro se encuentra con que está viendo su emprendimiento a través del celular ya con su cámara instalada”.

Cámaras de seguridad.jpg

A modo de ejemplo, sostuvo: “Las cámaras de vigilancia en galpones avícolas son necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de las aves y el equipo, supervisar el personal, prevenir enfermedades y mantener registros de eventos importantes. Son una herramienta vital para proteger el negocio”.

Asimismo, aseguró: “La verdad a mucha gente le cambió la vida. En vez de ir a abrir el tambo a las 3 de la mañana o a ver si el empleado llegó o no llegó, cuando se levanta el otro día a la mañana revisa las cámaras. La gente que lo ha empezado a aplicar y le ha mejorado mucho su rutina”.

Con respecto a los precios, recomendó evaluar las opciones, ya que la calidad es primordial al elegir este tipo de artículos. Y si bien en plataformas de compra se pueden encontrar alternativas más económicas, muchas veces pueden aparecer dificultades al instalar los programas en los celulares, entre otras cuestiones.

Cámaras de seguridad 1.jpg

Opciones

Ante la consulta de UNO, Giosa comentó que se imponen dos tipos de cámaras: “Están las que vienen con un aparato que graba en un disco rígido al que van conectadas todas las cámaras y almacena las imágenes. Y ahora, gracias a la innovación que hubo, existen unos aparatos que tienen una tarjeta de memoria y graban directamente ahí; además, transmiten por Internet, tienen audio, y te notifican cuando hay algún movimiento; entonces, tienen muchas más opciones que se pueden instalar. Ese tema también se flexibilizó y obviamente los costos se popularizaron bastante”, indicó.

Con respecto a otros avances muy valorados por los usuarios, señaló: “Algunas cámaras tienen el reconocimiento de humanos o de vehículos, entonces si anda un perro, en el caso de que tengas una mascota en tu casa, no suena la alarma cuando o no te videorreporta esa presencia. Solamente cuando hay humanos o cuando andan vehículos da la alerta, y eso es genial porque te ahorra un montón de horas de ver si pasó algo o no: te marca solamente cuando hubo movimiento o detectó personas”.

Por último, destacó que en muchos casos se están requiriendo estos equipos para poder acompañar a personas mayores que viven solas. “En el caso de los hijos, se pueden comunicar por la cámara y es una tranquilidad para las partes”, concluyó sobre una utilidad que contribuye en la rutina de quienes optan por sumar la tecnología a su quehacer diario.