Desde Buses Paraná negaron cambios en el transporte urbano de pasajeros

Respecto a la información que se viralizó, indicó: "Son comentarios en Whatsapp que se difunden con intenciones que no están del todo claras. Todo esto (la merma del servicio) tiene que ser consensuado con la Municipalidad y no hemos hecho ninguna presentación". En el comunicado, al que accedió UNO, la empresa expresó: "Informamos que actualmente los servicios se prestan conforme a los requerimientos del sistema con la misma cantidad de unidades establecidas. La adecuación de los horarios realizada no modifican la prestación. No existen inconvenientes en la provisión de combustible".

El gerente de Buses Paraná explicó que se removió el 10% de los subsidios al combustible para empresas de transporte. "Consumíamos alrededor de 12.000 litros diarios, estamos hablando de 300.000 litros mensuales. De este total, sin el 10%, tenemos un cupo de 260.000 litros. Nos tenemos que arreglar con eso e ir a buscar combustible es difícil. Al escasear, ya no hay un precio especial, sino que es más caro". En esta línea, informó que, desde FATAP, se está en diálogo con las petroleras para llegar al fondo de los motivos detrás de la quita de subsidios: "Es una situación difícil que uno trata de minimizarla, pero el más perjudicado es el colectivo. Estamos en manos de una petrolera que acuerda el precio con el gobierno, pero lo único que podemos hacer es preguntar y buscar soluciones".

Asimismo, Lischet comentó que al inconveniente del abastecimiento del combustible se suma la tarifa fija en el boleto: "No la podemos variar cada vez que sube el combustible, que aumenta hasta dos veces por mes. Es un inconveniente que pasan todos los comerciantes y nosotros también". Al ser consultado por las unidades y las frecuencias, remarcó: " No es real que hay falta de unidades y largas esperas, los horarios son los mismos que la semana pasada y no se modificaron. Puede haber alguna demora por algún coche descompuesto, pero se repara y vuelve a salir o se cambia por otro". Finalmente, resaltó que actualmente recorren la capital entrerriana un total de 136 unidades bajo el control de la Municipalidad de Paraná.

La palabra de UTA

Quien también brindó declaraciones a los medios fue Gustavo Berón, secretario de UTA en la provincia de Entre Ríos. El representante gremial ratificó que, entre los anuncios de Sergio Massa, se incluía la quita del 10% sobre el subsidio para los combustibles: "Lo que no tengo claro es qué es lo que hará Buses Paraná con los horarios. No es que se quitarán servicios, sino que se correrán para poder llegar a equiparar ese 10% del cupo de combustible que no tendremos", advirtió a Radio 10.

"Si escuchamos al Ministro de Economía, todo tiene que ver con todo: se desviste a un santo para vestir a otro. En Argentina no hay una política económica que nos sirva a todos, siempre pagan los platos rotos los usuarios o los que menos tienen", afirmó Berón y explicó que, para no cortar con los servicios, "por ejemplo, se podría pasar la demora de la línea 22 a 15 o 20 minutos de espera. Entones, van corriendo y al final del día se sacan los servicios que no tienen el subsidio de combustible".

Al respecto fue consultado por los choferes que, por esta situación, no cumplirían con las horas de trabajo: "Hay trabajadores que no llegarán a cumplir con el ciclo de 192 horas, pero no cobrarán menos porque aunque no trabajemos esa cantidad, la empresa tiene la obligación de pagar el básico. El problema es el usuario al que seguimos castigando con todo esto".

Por otro lado, Berón advirtió: "Lo que tendríamos que ver -la empresa todavía no nos informó- es si se implementará o no en Paraná el recorte de servicios los fines de semana, que es cuando menos usuarios hay". Asimismo, negó faltante de unidades en las calles, pero sí advirtió las altas posibilidades de rotura en los coches. "No pondré en tela de juicio lo que se dice en los grupos de Whatsapp de usuarios, pero creería que no es fidedigno. Por ahí hay que empezar a pedirle más a la Municipalidad para que pongan una plataforma real y veraz. El chofer debería dedicarse a manejar, no pueden hacerse los que dirigen los horarios, tanto ellos como la empresa deben respetarlos porque se arma esta confusión y debemos escuchar al ente regulador, cuya voz no tenemos tampoco".

Finalmente, insistió: "Nosotros, los choferes, debemos dedicarnos a hacer nuestro trabajo. No podemos dar horarios, es el ente regulador el que determina a qué hora pasan las unidades. Falta que el Estado cumpla con su rol".