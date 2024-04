Bovril: marcharon y pidieron justicia para Roberto Curá

Una multitudinaria marcha de ciudadanos de Bovril llegó, en la noche de este domingo, hasta la comisaría pidiendo Justicia para el ex juez de Paz, Roberto Curá, quien fue víctima de homicidio el martes pasado. El pueblo pidió mayor seguridad ante el violento asesinato aun sin resolver y por distintos hechos delictivos que se vienen sucediendo en esa ciudad del departamento La Paz.

Una tercera vecina se paró al frente y pidió que saliera el jefe de la Comisaría, para "hablar con el pueblo y explicar cuáles son los avances en la investigación". Desde el interior, las autoridades policiales esgrimieron no tener autorización para hablar con los vecinos, quienes entonces, enviaron una comisión que ingresó a la dependencia, en representación de la marcha.

Por su parte el intendente, José Gillig, expresó: "Tenemos que apoyar a esta familia. Esta vez les tocó a ellos y ojalá que no [vuelva a pasar]. No tengo ninguna información. Pregunto todos los días y me dicen que están trabajando sobre el tema. Es lo único que les puedo decir y yo también estoy tan ansioso como ustedes".

Ofuscados, vecinos presentes en el lugar le pidieron mayores recursos para seguridad y que el municipio instrumente medidas para abordar el tema, como la creación de un comité de crisis.

El homicidio

Roberto Cura, exjuez de Paz de Bovril de 82 años, fue hallado asesinado a golpes, atado de pies y manos, en el baño del quincho de su casa, ubicada en calle Eva Perón de la ciudad, el martes 23 de abril de 2024. Lo encontró su esposa, quien dio aviso a la Policía.

Por el brutal hecho de sangre, 48 horas después fueron detenidos dos sujetos, señalados como los supuestos autores.

A la investigación la lleva Facundo Barbosa, fiscal de La Paz.