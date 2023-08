Bordet defendió la política de apoyo a los industriales

Estuvieron con los responsables y trabajadores de la empresa Walker instalada en el parque industrial de Gualeguaychú, que se dedica a la fabricación y distribución de productos cosméticos para el automotor.

Luego recorrieron la zona céntrica de la ciudad y tomaron contacto con comerciantes para dialogar con ellos.

“Siempre hemos apoyado a nuestros industriales”, explicó Bordet durante la recorrida y citó el ejemplo de la Ley de Promoción del Empleo Industrial Joven: “En un acuerdo con la Unión Industrial de Entre Ríos, a cada nuevo empleado o empleada que toma la industria se le subvenciona el equivalente a un 80 por ciento de un salario mínimo vital y móvil, que se asigna a la empresa que toma esos nuevos empleados”. “Es un esfuerzo que hace la provincia, pero que está orientado justamente a que muchos jóvenes puedan tener la posibilidad de ingresar a su primer empleo”, remarcó.

Subrayó que con el intendente de Paraná, Adán Bahl, vienen trabajando en “la misma sintonía, ya que él ha podido realizar una ampliación del Parque Industrial de Paraná. Y sucede lo mismo en todos los parques industriales de la provincia”. En ese marco, el mandatario aseguró que se realizan inversiones, tanto de cada municipio, como del gobierno provincial y nacional, y puso como ejemplos los parques y áreas industriales de Cerrito, Seguí, Lucas González y Concordia, entre otros.

“Esto forma parte justamente de estar al lado de nuestros sectores productivos en la provincia, los que todos los días generan oportunidades para las y los entrerrianos”, continuó Bordet y sostuvo que “Desde el Estado tenemos que garantizarles ventajas competitivas, como bajas de impuestos”.

En esa línea, el mandatario provincial puso en valor su decisión de eliminar los aportes de la ley 4035, “que distorsionaba las cargas patronales”, indicó. También resaltó que “estimulamos la industria con programas, pero también haciendo gestiones permanentes en el ámbito nacional”.

Por último, Bordet llamó a “dar un salto de calidad y consolidar un proyecto industrial con agregado de valor, y un mayor volumen de empleo, en especial de empleos calificados”.

Nueva pista para el aeropuerto

Por otra parte, en referencia a la rehabilitación del aeropuerto de Gualeguaychú, que tiene una importancia logística para el transporte en la región, el gobernador mencionó que existe el compromiso del gobierno provincial “de poder hacer nueva la pista, que es lo que se necesita”.

Señaló que el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, se encuentra trabajando con el fiscal de Estado para destrabar un tema legal existente, ya que “la provincia no puede invertir en una propiedad que no es pública, porque pertenece a una asociación civil, el aeroclub de Gualeguaychú. Están asignados los recursos, me he reunido con la Corporación para el Desarrollo en Concepción de Uruguay hace unos meses atrás, y también le planteamos toda nuestra vocación de resolver este tema. Estamos trabajando en ello”, concluyó.

También fueron parte de la recorrida el senador provincial Jorge Maradey; la diputada provincial Mariana Farfán; el diputado nacional, Tomás Ledesma; y el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Germán Grané.

Propiciar la radicación de más empresas

A su turno, el intendente de Paraná, Adán Bahl, manifestó que “las empresas eligen invertir en Entre Ríos porque tenemos todo lo necesario. Pero no nos conformamos. Vamos a trabajar para que más productores elijan radicarse en la provincia, y los que ya están, continúen creciendo y generando empleo".

"Vamos a sumar infraestructura vial, energética y de conectividad para la agroindustria, invirtiendo en obras que potencien los parques industriales de cada pueblo y de cada ciudad, impulsando el desarrollo de energías alternativas que nos permitan abaratar los costos, buscando nuevos mercados para nuestros productos, vinculando la educación con el sector productivo a través de las universidades y las escuelas técnicas", remarcó el intendente de la capital provincial.

Seguidamente se refirió a las energías renovables, afirmando que “para propiciar un crecimiento sustentable, las energías alternativas son uno de los principales capítulos a abordar. En Paraná hemos impulsado este camino, y para darle mayor sustentabilidad, en nuestro Parque Industrial estamos llevando adelante una importante inversión en 8 de las 22 hectáreas que hemos adquirido para su ampliación. Concretamente para llevar adelante un parque fotovoltaico que generará 8 megas de energía para inyectarla en el parque, apalancando y acompañando en la disminución de los costos para las empresas, lo que brindará mayor competitividad y propiciará la instalación de nuevas empresas".

Bahl aseguró que “el cuidado del ambiente claramente se puede ver desde esta perspectiva, generando energías alternativas con lo que será el Parque Fotovoltaico más grande de la región”, y agregó que “esto lo hacemos con fondos municipales en función del ordenamiento que hemos logrado durante nuestra gestión. Es una manera de cuidar nuestro ambiente y brindar mayor acompañamiento y competitividad a las empresas que elijan radicarse en nuestros parques”.

Potencialidades

Por su parte, el intendente Martín Piaggio celebró la habilitación de la nueva línea de producción. "Es primero una alegría, es marcar el rumbo de lo que interpretamos que se viene más a corto plazo, sobre el desarrollo de las potencialidades que tiene nuestra provincia", apuntó.

"Venimos desarrollando lo más posible las oportunidades para que nuestras empresas crezcan a paso firme y generen definitivamente la opción de que los entrerrianos y las entrerrianas tengamos más oportunidades de laburo, de trabajo concreto", sostuvo, al tiempo que destacó el esfuerzo de los gobiernos nacional, provincial y locales en ese sentido.

Tecnologizar la producción

El presidente de la firma Walker, Eduardo Fernández, precisó que se trata de “una nueva línea productiva para el rellenado de aerosoles en la planta del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG). Es una enorme alegría apostar a tecnologizar la producción en una ciudad que nos recibió en el año 2003 con los brazos abiertos”, enfatizó.

Detalló luego que “no solamente fabrican aerosoles, sino que una infinidad de productos: los envases, las etiquetas, las cajas, los envases y materias primas en Gualeguaychú y en Buenos Aires, tenemos una filial en Salta y Córdoba. Vendemos en toda la República Argentina", remarcó.

"Una vez salidos de fábrica, los productos son comercializados por distribuidores independientes a lubricentros, estaciones de servicio y locales comerciales de todo el país. Así Walker brinda oportunidades no solo a las personas que trabajan en las plantas productoras, sino a aquellos distribuidores y negocios que eligen nuestra marca", acotó.

En ese sentido, aseguró que "invertir en mejor tecnología implica la responsabilidad de invertir en mayor seguridad, en este aspecto ampliamos y robustecimos los recursos que teníamos desde hace 20 años" e informó que "todas las instalaciones son a prueba de explosión, las puertas cortafuego para aislar el galpón de relleno y el personal cuenta con todas las medidas de seguridad".

"Somos líderes en él en la parte de automotor y vamos a seguir por la parte de hogar. Un agradecimiento muy grande a toda la gente de Gualeguaychú y los presentes", dijo a modo de cierre.

Las empresas

Walker es una empresa que comenzó a operar en 1995 en la provincia de Buenos Aires y produce más de 200 productos. Actualmente cuenta con tres centros de fabricación, uno de ellos radicado en Gualeguaychú. Este jueves, la empresa habilitó una nueva línea de relleno de aerosoles que permitirá producir 2.000 unidades por hora, lo cual mejora sustancialmente la producción manual de 4.000 aerosoles diarios que venían haciendo.

Vitivinicultura

Luego realizaron una visita a la Bodega Ianni, ubicada en Colonia El Potrero, en cercanías a la ciudad de Gualeguaychú, donde fue recibida por sus propietarios Néstor y Vilma Ianni. En la finca se produce secano, es decir viñedos sin riego, ya que el agua proviene de la lluvia. El emprendimiento lleva más de 12 años elaborando vinos de Viognier y Sauvignon Blanc en blancas, Cabernet Franc y Tannat en cepas tintas, vinos jóvenes que pueden consumirse en poco tiempo.