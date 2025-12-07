Uno Entre Rios | La Provincia | Bono

Bono, aguinaldo y haberes para trabajadores municipales

El jueves 18 se abonará la segunda cuota del bono. En tanto, el medio Sueldo Anual Complementario (SAC), será acreditado el sábado 20.

La Municipalidad de Paraná informó el cronograma de pagos correspondiente al mes de diciembre para las trabajadoras y los trabajadores municipales. Las fechas fueron definidas e informadas por el Ejecutivo Municipal. Se trata del pago del bono, aguinaldo y haberes.

Cronograma para los trabajadores

El jueves 18 de diciembre se abonará y acreditará la segunda cuota del bono acordado en la mesa paritaria. En tanto, el medio Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al segundo semestre de 2025, será abonado el lunes 22 y acreditado el sábado 20, garantizando que las familias municipales cuenten con estos ingresos antes de las fiestas de fin de año.

Asimismo, se recuerda que los haberes de diciembre estarán disponibles el martes 30, último día hábil del mes, tal como es habitual en el calendario de pagos municipal.

Estas medidas se suman a la reciente adecuación paritaria realizada por el Ejecutivo Municipal. El acuerdo contempla un incremento salarial del 6,5%, distribuido en dos tramos: un 4,5% aplicado con los haberes de noviembre y un 2% con los de diciembre. Además, incluye una suma fija de $200.000, abonada en dos cuotas de $100.000 en noviembre y diciembre, respectivamente.

Con este cronograma, el Municipio reafirma su compromiso con la previsibilidad salarial y el acompañamiento a las y los trabajadores en un contexto económico desafiante, priorizando que los ingresos estén disponibles en tiempo y forma.

