El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

El Sueldo Anual Complementario para activos y pasivos de la administración pública se abonará el próximo 20 de diciembre.

4 de diciembre 2025 · 09:48hs
El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública

El Sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública se abonará el próximo 20 de diciembre, según lo informó el gobierno provincial.

Desde el gobierno destacaron que de esta manera los trabajadores activos y jubilados estatales "contarán con él antes de las fiestas navideñas y de fin de año".

