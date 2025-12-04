El Sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública se abonará el próximo 20 de diciembre, según lo informó el gobierno provincial.
El 20 de diciembre se pagará el aguinaldo en la administración pública
4 de diciembre 2025 · 09:48hs
Desde el gobierno destacaron que de esta manera los trabajadores activos y jubilados estatales "contarán con él antes de las fiestas navideñas y de fin de año".