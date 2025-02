Bomberos voluntarios entrerrianos fueron al sur a combatir los incendios

Aarón Mendoza, integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de General Ramírez, quien además es director de Operaciones de la FEABV y a nivel nacional es subdirector del CUO, dialogó con UNO y contó que son 20 en total los bomberos que viajaron al sur. “A Neuquén fue gente de Concepción del Uruguay, Chajarí, San Salvador, Aldea Brasileira, Gualeguaychú, San José, Villa Elisa, Colonia Elía, Santa Anita y General Campos. Otros no pudieron viajar por cuestiones laborales, o porque se quedaron ante la situación de emergencia ígnea que tenemos en nuestra provincia: en la costa del Uruguay hemos tenido muchísimas intervenciones, además de otros lugares de Entre Ríos, y esto hace que necesitemos gente también en nuestro territorio”.

Asimismo, explicó: “Al tener una brigada que es provincial, asiste personal de diferentes cuarteles, pero van uno, dos o tres bomberos por establecimiento, para asegurar que no se reduzca la operatividad de cada cuartel. Es decir, como entre todos formamos la brigada, no se ve disminuido en gran número la cantidad de bomberos en cada institución”.

Incendios en Neuquén.jpg

Labor coordinada

Ante la consulta de por qué este grupo viajó ahora, mencionó que a nivel nacional se trabaja de manera organizada y explicó: “La Coordinación Única del CUO se creó en 2015 para garantizar una asistencia coordinada del personal. Antes tal vez hubiese habido un incendio y de todas las provincias iban sin avisar, sin nada, y de repente desde el lugar se encontraban con un montón de gente a la que había que darle de comer, ubicarla para que descanse, darle combustible. Así que para evitar estas situaciones, en la actualidad hay una logística detrás”.

Acto seguido, refirió: “En este caso, como está la Coordinación, lo que hace es enviar exactamente lo que se necesita en cuestión de vehículos para trabajar, de herramientas para el trabajo y en cantidad de personas. Y esas personas, cuando asisten a brigadas que son coordinadas por el CUO, van de forma autónoma por siete días. Es decir, no le causa a la gente que está allá, donde se está desarrollando la intervención, un problema o un mal mayor, porque las brigadas son autosuficientes, van con su comida, con su logística y con todo para intervenir durante siete días y volverse”.

Si bien trabajarán una semana combatiendo el fuego, tienen que sumar además el tiempo de viaje, y como es un trabajo voluntario, por el que no perciben ningún tipo de retribución económica y responden sólo a su vocación, los bomberos voluntarios deben resolver previamente otros aspectos en su rutina cotidiana: “Nosotros no cobramos sueldo, y eso es lo que a veces dificulta poder ir. Acá, por ejemplo, son siete días de labor en campo, pero van a ser 10 días más o menos de viaje en total, y las personas que asisten tienen su trabajo particular, o le piden a alguien que los cubra en su empleo si están en relación de dependencia, o sacan días de vacaciones para poder ir. Son bomberos que destinan 10 días sin ir a su trabajo, sin estar con su familia, para poder cumplir. Muchos dependen de la comprensión de sus empleadores también, que les dejan estos días libres para poder realizar su tarea, y a eso hay que agradecerlo, porque es gente que también se consustancia con lo que es esta función y entiende esta vocación de servicio”.

Bomberos entrerrianos.jpg Bomberos entrerrianos viajaron a Neuquén para luchar contra el fuego

Este domingo inician los operativos

Según mencionó, el período operacional del grupo entrerriano comienza este domingo. “Como son bastantes kilómetros, en el viaje hicieron dos paradas intermedias para que el personal no llegue tan cansado y que no represente un riesgo para ellos o para los demás en la ruta”, dijo Aarón, y precisó: “En este momento está el director del CUO, que es de Villa María Córdoba, y están trabajando en Chiquillihuín, Aucapán y Copán. Nuestra brigada ahora se suma al resto de los que van a estar llegando hoy, que van a ser 109 en total, y ahí nuevamente se les destina el lugar en el que van a trabajar, pero siempre va a ser en Neuquén”.

También remarcó: “Es muy importante que nuestra provincia esté presente y debemos agradecerles a cada una de las instituciones que dejan que sus bomberos formen parte; agradecer al pilar fundamental que tenemos todos los bomberos, que es nuestra familia, ya que sin nuestros familiares no podríamos dedicarnos a esto: ellos de alguna forma también son bomberos sin mostrar su rostro, porque sufren cuando nosotros no estamos y cuando vamos los incidentes. Y también debemos manifestar nuestra gratitud a cada uno de los cuarteles, y a cada una de las localidades de nuestra provincia que hacen un esfuerzo enorme para mantener sus cuarteles y a su personal capacitado”.

Bomberos voluntarios de Entre Ríos.jpg

Capacitación y compromiso de los bomberos voluntarios

Mendoza comentó que la participación de la Federación en diferentes lugares del país donde se desatan focos ígneos es constante: “Ha estado trabajando en los incendios de Corriente, de Córdoba, de San Juan, de Salta. Del CUO a nivel nacional y a nivel provincial dependen las distintas brigadas, y cada una está integrada por gente que más allá de tener la capacitación normal de todo bombero, se especializa en una actividad específica. Nosotros tenemos 130 brigadistas forestales en la provincia, que se destinan puntualmente para incendios forestales. Después contamos con la Brigada K9, que son los perros de búsqueda y rescate; tenemos la Brigada de VANT, que son los vehículos aéreos no tripulados, los drones; la Brigada de Comunicaciones, y la Brigada de rescate acuático. Todo eso depende de lo que es Operaciones, que interviene en todo el país a través del CUO”.

A su vez, destacó la formación que tienen los brigadistas forestales entrerrianos: “Es la misma que tienen todos los brigadistas forestales de toda Argentina y del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que son los que brindan esa capacitación de todos los otros bomberos. Pero además el CUO, al estar conformado por toda la Argentina, una vez al año hace encuentros de bomberos forestales, y en distintas provincias, para que todos tengamos las experiencias del trabajo ya sea en llanura, en lugares más secos, en lugares más áridos, en lugares de altura, en distintas partes del país”.

Ante la consulta de lo que significa integrar esta red nacional, Mendoza remarcó: “En principio es un orgullo que podamos ser parte”, y concluyó: “Entre Ríos es una de las provincias que mayor intervención tiene a nivel nacional; y es más, la Subdirección de la Coordinación de Operaciones del país del CUO es de la Federación de Entre Ríos, que eso también es importante. Además, formar parte de esta red significa tener la seguridad de poder contar con recursos y con personal si nosotros lo necesitamos. Es decir, no solamente nosotros podemos brindar ayuda, sino que estamos en una espacio en que si lo precisamos, vamos a tener la colaboración, y esto es fundamental para la seguridad de nuestra provincia”.