Gualeguay: bomberos salvaron a un bebé que se estaba ahogando

Una pareja llegó al cuartel de Bomberos de Gualeguay con su hijo en brazos. El pequeño se había ahogado mientras tomaba leche y fue reanimado

8 de agosto 2025 · 13:06hs
Una pareja llegó de urgencia en moto al cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, cargando en brazos a su bebito de apenas 15 días. El pequeño, sin poder respirar tras ahogarse con leche, necesitaba asistencia inmediata.

El ingreso del bebé al cuartel se produjo este jueves por la noche, a las 23:23 horas. La pareja se presentó en la guardia con su criatura de pocas semanas de vida, quien presentaba dificultades respiratorias por una aparente obstrucción en la vía aérea. El momento fue captado por las cámaras de vigilancia del cuartel, allí puede advertirse el dramático momento en que los padres ingresan al lugar con el pequeño en brazos y el equipo de bomberos actúa inmediatamente para asistirlo.

Ante la urgencia, se aplicó la maniobra de Heimlich adaptada para lactantes y, sin demoras, el bebé fue trasladado al hospital San Antonio.

En el trayecto, el pequeño recuperó sus signos vitales, aunque igualmente fue recibido por profesionales médicos para una evaluación más exhaustiva.

La familia, profundamente agradecida, destacó la labor del bombero Sebastián Domínguez, quien realizó la maniobra que permitió salvar al niño.

