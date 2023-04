Boca Juniors de Villa Urquiza, un club con historia, familia y corazón

Un club de fútbol no es sólo una cancha, seis palos, un alambrado, no son sólo gurises alineados detrás de una pelota. Cuando nace por la necesidad de una comunidad y crece en la solidaridad, se transforma en un espacio de encuentro, en un rincón para la familia, en el sello de un pueblo y la memoria colectiva. Por eso las madres no dudan en ir a hacer tortas fritas, por eso los padres se organizan para mantener el pasto cortado, por eso los vecinos compran rifas, participan de las actividades, se meten en la comisión, ponen el vehículo para traslado o para lo que sea. Cuando un club de fútbol cala hondo en los corazones de un pueblo, deja de ser de unos para ser de todos, y es eso lo que sucede con el club Boca Juniors de Villa Urquiza. Muchos no pueden creer que en medio del campo, rodeado de arboleda espesa y ganado, se levante impecable una cancha con dimensiones dignas de pertenecer a una liga. Hay que ingresar por el arco de Villa Urquiza, recorrer el camino de ingreso a la localidad turística y doblar unos tres kilómetros antes de llegar al pueblo, en el camino de tierra que los pescadores amateurs conocen porque lleva a la zona conocida como El Chapetón. Cuando el camino se bifurca, se dobla hacia el oeste, para el lado del río y a unos 300 metros aparece ante los ojos supermercado El Pacha, muy pegado a la casa de familia el camino de ingreso y el portón que abre paso a la cancha, ese lugar donde los más chicos sueñan en grande y donde los mayores sustentan amistades que son para toda la vida.