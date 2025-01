Autodespacho de combustible: "Adecuarse al sistema llevará un tiempo largo"

Combustible.jpg Archivo UNO

Consultado sobre la novedad, López dialogó con La Mañana de La Red (88.7) y explicó que el cambio no se verá en el corto plazo: "Esto no será instantáneo, no va a ser de un mes para otro ni de un año para otro. Primero, el usuario debe aprender a despacharse combustible teniendo en cuenta las normas de seguridad; y segundo, las estaciones deben adecuar sus surtidores al autodespacho. Algunos tienen escáner para detectar la tarjeta de crédito o débito; y otro no. Hay una parte técnica que no todos tienen".

Convivencia de dos sistema

En esa línea, señaló que "en una primera etapa los dos sistemas van a coexistir y el público va a poder elegir si se quiere autodespachar o que el empleado le cargue". "Va a haber personal que le va a indicar a las personas cómo proceder. Esto llevará un tiempo. Nunca va a haber estaciones sin personal porque va a haber personas que no van a querer autodespacharse. Muchos no querrán ensuciarse las manos porque a veces la boca del surtidor está sucia", añadió.

"Es un proceso que llevará un tiempo largo. Seguramente, en una primera etapa, se implementará en zonas donde el autodespoacho sea viable. Creo que surtirá efecto si esto significa pagar un combustible más barato. Lo bueno de esto que se podrá elegir por una forma de trabajo u otra", finalizó.

Qué dice el decreto

En el decreto que lleva la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, se aclaró que es pertinente implementar medidas para promover el desarrollo de la industria, el avance tecnológico y una mayor oferta de servicios, por ende, se consideró que “el autoservicio de combustibles posibilitará que las estaciones de servicio que actualmente restringen sus horarios comerciales puedan ofrecer un servicio continuo durante las VEINTICUATRO (24) horas del día”.

Más allá de ofrecer un servicio con horario ampliado, se destacó que el autodespacho de combustible tiene “un costo operativo menor, lo que resultará especialmente beneficioso para aquellos que necesitan cargar combustible en horarios no convencionales”. Además, se remarcó que la modalidad también “coadyuvará a mantener los puestos de trabajo en un entorno seguro, por lo que se ofrece como una garantía para el resguardo de la integridad física de los trabajadores de las estaciones de servicio que en determinadas zonas del país se ven expuestos durante el horario nocturno a reiteradas situaciones de violencia e inseguridad”.

En cuanto a lo que representará el autodespacho en el mercado, se planteó que las estaciones de servicios podrán contar con una posibilidad más para organizar la oferta de servicios. De hecho, “podría permitir la fijación de un precio diferenciado más bajo para esta alternativa, con claro beneficio para el consumidor”, sostuvieron desde el Ejecutivo.

Para dar garantías de seguridad, en el decreto se recordó que el autoservicio de combustibles es una actividad que está vigente en varios países desde hace varios años. En particular en aquellos más desarrollados como Estados Unidos, donde el servicio data de 1964, o en los países miembros de la Unión Europea, en Perú, Venezuela, Colombia o Uruguay, entre otros.

Dado que las estaciones de servicio podrán instalar sus tanques de almacenamiento sobre la superficie terrestre, se remarcó que esto implica “un costo menor al no requerir excavaciones profundas ni trabajos complejos de cimentación y un mantenimiento más sencillo, dado que el acceso directo a los tanques facilita las inspecciones, limpieza y reparaciones”.

Además, la modalidad propuesta permite “una detección más rápida de eventuales fugas, las cuales se identifican visualmente, lo que evita pérdidas prolongadas y costosas”. De ese modo, se destacó que la ventaja de contar con tanque sobre terreno garantizan una mayor seguridad ambiental al reducir el riesgo de contaminación, dado que disminuye “el riesgo de que los líquidos contaminantes se filtren al suelo o aguas subterráneas es menor”.

Respaldo de la Cecha

En un comunicado, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Republica Argentina (Cecha) respaldó el decreto 46/2025 que autoriza el autodespacho de combustible como modalidad optativa, a elección de los expendedores.

"La medida resultará una herramienta útil para consumidores y estacioneros, que brindará en una primera etapa, nuevas alternativas en la operación de nuestros negocios. Es el inicio de un largo proceso que implica un cambio cultural y que nos iguala a lo que sucede en el resto del mundo. Resultará de mucha utilidad en feriados y turnos nocturnos. Nuestro personal será de vital importancia, al tiempo de su implementación. Modernizar es crecer", expresaron.