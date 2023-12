Aumento del boleto: ediles opositores votaron en contra

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios)

Por otro lado, Rodríguez Paulín destacó el corte en el servicio nocturno que se hizo efectivo días atrás: "Este lock-out patronal provoca que muchos vecinos se queden colgados y deban tomarse un taxi, remis u otro sistema de movilidad o debieron reacomodar sus tiempos y horarios para tomarse el último colectivo que los lleve a su casa". "No sólo nos quedamos con el hecho de oponernos al aumento, sino que manifestamos nuestra decisión de poner sobre la mesa y en debate la declaración de emergencia del sistema de transporte público en la ciudad", indicó el edil y destacó: "Nos quedan dos años por delante del actual contrato, lo cual no parece que, dado el contexto nacional vinculado al tema de los subsidios, no nos queda otra que rediscutir el contrato y discutir otros temas vinculados al transporte público".

"La empresa (Buses Paraná) ya había manifestado que, incluso con este nuevo valor, no iba a mejorar la calidad del servicio tanto en el parque automotor y en la frecuencia, algo que es muy importante para los vecinos de la ciudad" "La empresa (Buses Paraná) ya había manifestado que, incluso con este nuevo valor, no iba a mejorar la calidad del servicio tanto en el parque automotor y en la frecuencia, algo que es muy importante para los vecinos de la ciudad"

LEER MÁS: Asamblea Ciudadana Vecinalista repudió el aumento del boleto

Finalmente, Rodríguez expresó: "Pediremos a la doctora Romero, intendenta electa, que se ponga adelante de esta problemática y que esté presente en todas las reuniones, porque creemos que éste es un problema muy importante y una necesidad de los vecinos, necesita que la máxima autoridad municipal esté delante de él". Además, el edil adelantó que insistirán desde el bloque de Juntos por el Cambio en la declaración de emergencia del servicio de transporte y subrayó la necesidad de establecer un diálogo entre todas las partes para decidir si el contrato se debe rescindir o la declaración de emergencia.

Colectivos 13.jpg La Municipalidad de Paraná calificó de extorsiva a la suspensión de horarios nocturnos por parte de Buses Paraná. Foto: UNO/Mateo Oviedo

Por su parte Emiliano Murador, del bloque Políticas para la República, observó: "No hemos acompañado, no tanto por una cuestión económica que no es menor pero podría llegar a ser entendible desde el punto de vista de la economía general del país, sino por el lado de rechazar la manera en cómo se han trabajado estos cuatro años con el transporte público". En esta línea consideró: "Esta gestión termina y no resolvió el problema de los colectivos sin tomar medidas concretas y eficientes para hacer mejor la prestación del servicio" y añadió: " No nos hacemos cargo de estos aumentos, ya que no se ha estado a las alturas de responder a las decisiones de la gente con propuestas concretas que mejoren la calidad del servicio. Este aumento sólo sirve a la empresa para seguir prestando el servicio, pero las condiciones seguirían siendo las mismas entonces, de alguna forma, estaríamos avalando la prestación deficitaria del servicio. No nos parece coherente en ese sentido".

"No nos hacemos cargo de estos aumentos, ya que no se ha estado a las alturas de responder a las decisiones de la gente con propuestas concretas que mejoren la calidad del servicio" "No nos hacemos cargo de estos aumentos, ya que no se ha estado a las alturas de responder a las decisiones de la gente con propuestas concretas que mejoren la calidad del servicio"

En esta línea Murador resaltó que las reuniones que mantuvo el SITU sólo discutió "la actualización de la tarifa y muchas de las ideas y propuestas que hemos llevado, tanto en el Concejo Deliberante como en el SITU, no han sido tenidas en cuenta, no se han tratado de abordar y nuestro trabajo va por el lado de solucionar los problemas, no de sólo aprobar aumentos de boletos".