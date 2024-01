¿Aumento de combustibles? Incertidumbre por la falta de confirmación

Los estacioneros no están notificados si se producirá la suba tras 27 meses del congelamiento de los impuestos a los combustibles.

Titulares de estaciones de servicios de Entre Ríos y el resto del país, coincidieron en marcar que aún no está confirmado si aumentarán o no los combustibles, como tampoco el porcentaje. Hay una gran incertidumbre, partiendo que desde hace 27 meses, los impuestos que pertenecen al Estado, no se modifican.