Santa Fe: hombre robó un colectivo de ERSA Fluviales y lo chocó contra una casa

Grande fue la sorpresa de la familia al encontrar el vehículo que había chocado contra un poste de alumbrado, un cantero, sacó dos árboles de cuajo, mató un gato y terminó incrustado en la vivienda.

"Estábamos durmiendo y escuchamos un sonido muy fuerte, pensé que se venía tormenta, porque se sacudió toda la casa, sentimos como un trueno y cuando me levanto y veo estaba el árbol tirado y el tacho de basura abajo. Salgo y veo el colectivo en la esquina y que se estaba bajando una persona que me dijo que era el chofer. Me di cuenta que no era por la apariencia, y lo corrí y lo pude detener. Parecía más una persona en situación de calle", relató el dueño de casa a Agenciafe.