Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Dos delincuentes robaron y maniataron a un joven en una oficina céntrica de Paraná. La policía detuvo a un sospechoso tras rastrear uno de los celulares.

2 de diciembre 2025 · 08:04hs
Un violento robo ocurrió en la noche del lunes cuando dos individuos irrumpieron en una oficina ubicada sobre calle Piedra Buena, en Paraná. Allí maniataron al joven que se encontraba trabajando y sustrajeron diez teléfonos celulares (marca iPhone), una netbook y un reloj, para luego darse a la fuga.

Según se informó a UNO desde la Jefatura Departamental Paraná de Policía, tras el llamado de emergencia, personal policial inició recorridos de prevención y logró rastrear la señal de uno de los celulares robados, que marcaba ubicación en el barrio Macarone. Los efectivos se dirigieron al sitio y tomaron contacto con un individuo que tendría relación con el hecho y que, según se estableció, había trabajado anteriormente en la oficina asaltada.

LEER MÁS: Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Detuvieron a un sospechoso

En el marco de la búsqueda, los uniformados encontraron una mochila abandonada con varios celulares en su interior. Paralelamente, otro equipo localizó al sospechoso en la zona de calles Güemes y Moreno, cerca del arroyo.

La situación fue informada a la fiscalía de turno, que ordenó la detención del individuo vinculado al robo. Tanto la mochila recuperada como el celular que llevaba consigo fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia para avanzar en la investigación.

