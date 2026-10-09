Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura: la misión de vincular al arte con la comunidad

La Asociación Amigos de la Casa de la Cultura difunde y apoya las actividades de un institución emblemática de Paraná. El miércoles van a inaugurar una muestra.

La Asociación Amigos de la Casa de la Cultura de Entre Ríos trabaja desde hace décadas para acompañar, preservar y fortalecer la vida cultural de uno de los espacios patrimoniales más significativos de Paraná. Se trata de una entidad civil sin fines de lucro que coopera, difunde y apoya las actividades de la una de las instituciones más emblemáticas de Paraná, situada en calle Enrique Carbó 194.

Con una historia vinculada a la defensa del edificio y al impulso de actividades artísticas, la entidad vuelve a promover una agenda que busca recuperar propuestas que durante años formaron parte de la vida cultural de la ciudad. Así lo explicó Diana Butvilofsky, artista plástica, docente e integrante de la asociación, quien destacó que uno de los objetivos actuales es “recuperar algunas cosas que había en la ciudad de Paraná” y generar nuevos espacios de encuentro para artistas y público.

Inaugurarán la muestra "La pasión por el arte"

En ese marco, la asociación impulsa la muestra colectiva “La Pasión por el Arte”, cuya inauguración originalmente estaba prevista para esta semana, pero debido a las inclemencias del tiempo se hará finalmente el miércoles 14. Será un encuentro que busca recuperar la celebración del Día del Artista Plástico y del Fotógrafo, que se conmemora el 21 de septiembre. La iniciativa reúne a 26 artistas y fotógrafos, principalmente de Paraná y Paraná Campaña que fueron convocados a presentar obras de pequeño formato.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, no establece una temática ni una técnica determinada, por lo que cada participante puede elegir libremente qué obra presentar.

La actividad también recupera una tradición que durante años estuvo vinculada a la antigua Unión de Artistas Plásticos Paranaenses. Según explicó la artista, históricamente el festejo se realizaba en el Museo de Bellas Artes, pero dejó de concretarse hace aproximadamente una década. “Entonces nos propusimos rescatarlo desde otro espacio público”, señaló.

Para Butvilofsky, reunir en una misma propuesta a artistas plásticos y fotógrafos también permite poner en valor distintas maneras de observar y expresar la realidad. La fotografía registra un momento concreto, mientras que la obra artística puede incorporar la mirada subjetiva y los sentimientos de quien la realiza. “Muchas veces hacemos lo que se dice una obra testimonial de la época”, explicó.

En ese sentido, consideró que tanto la fotografía como las artes plásticas pueden convertirse en una forma de registrar lo que atraviesa a una sociedad.

En tiempos de reproducción masiva de imágenes y de expansión de la inteligencia artificial, Butvilofsky también reivindicó el valor de la creación artística como una forma de expresión personal y de vínculo con el entorno.

Por otra parte, recordó que este año también organizaron una feria que reunió a 22 artistas visuales, realizada en abril en el patio de la Casa de la Cultura. La jornada combinó exposición, música y distintas expresiones artísticas y, según recordó Butvilofsky, tuvo una muy buena convocatoria.

En defensa del patrimonio

La historia de la Asociación Amigos de la Casa de la Cultura está estrechamente relacionada con la defensa del edificio que actualmente funciona como espacio cultural. Según recordó la artista, la entidad se constituyó legalmente en 1993, luego de un proceso de movilización que tuvo como uno de sus momentos destacados el denominado “abrazo a la Casa de la Cultura”, realizado ante la posibilidad de que el inmueble fuera rematado o vendido.

La preocupación por preservar el edificio había comenzado algunos años antes, con el impulso de un grupo de arquitectos interesados en recuperar el patrimonio. Con el retorno de la democracia, la Casa de la Cultura se encontraba prácticamente abandonada y se generaron distintas iniciativas para ponerla nuevamente en valor.

Butvilofsky recordó que un grupo de jóvenes arquitectos propuso entonces intervenir el espacio a partir de una experiencia similar a Casa FOA, con el objetivo de mejorar sus instalaciones y volver a ponerla en circulación.

La defensa del patrimonio también tuvo una participación familiar para la artista. Recordó que su madre, vinculada desde siempre al ámbito artístico, fue convocada en aquellos años junto a otros integrantes de la comunidad para donar obras que pudieran ser vendidas y así contribuir al sostenimiento de la Casa de la Cultura.

Esa historia explica, en parte, el vínculo que la asociación mantiene actualmente con los artistas y con las distintas expresiones culturales. No se trata solamente de acompañar actividades, sino también de sostener un espacio que forma parte de la identidad de Paraná. Y con actividades como la muestra colectiva de la semana próxima, la Asociación Amigos de la Casa de la Cultura vuelve a poner en primer plano esa mirada: preservar un espacio patrimonial, acompañar a los artistas y generar ámbitos donde el arte pueda encontrarse con la comunidad.

Espacio de formación

Butvilofsky también puso el foco en la importancia de los talleres artísticos que funcionan en Paraná y en la posibilidad de acercar a niños, adolescentes y adultos a distintas disciplinas.

La ciudad cuenta con propuestas vinculadas a la pintura, el dibujo, la escultura, la cerámica y otras expresiones, además de los talleres de la Escuela de Artes Visuales. Para la artista, esa variedad demuestra que existe una tradición y una demanda vinculada al arte que es importante sostener.

Desde su experiencia como docente, observa que, aunque los chicos pasan buena parte de su tiempo frente a las pantallas, quienes encuentran una verdadera vocación artística buscan también espacios donde desarrollar esa inquietud.

En ese sentido, consideró que no se trata de plantear una oposición entre la tecnología y las actividades tradicionales, sino de encontrar un equilibrio. “Creo que de todo hay que sacar lo bueno”, expresó, aunque sostuvo que durante la infancia el uso de las pantallas debería ser medido para favorecer otras experiencias y aprendizajes.