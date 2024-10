Área Metropolitana: gran malestar entre los usuarios por el intempestivo aumento de colectivo

Viajar entre Paraná y el área Metropolitana cuesta 1.200 pesos y ya no hay subsidios. Aseguran que hoy hubo alumnos que debieron bajarse de los coles

Usuarios de líneas de colectivos que conectan Paraná con el área Metropolitana se encontraron este viernes por la mañana con la implementación de una tarifa plana de 1.200 pesos, sin descuentos para estudiantes, obreros ni jubilados. La reacción no se hizo esperar y el malestar, no sólo por la eliminación de la tarifa seccionada, sino por la falta de información a los pasajeros, crece con el paso de las horas. La semana pasada, el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Transporte, asumió la gestión del servicio de transporte público, en ese momento se habló sobre la medida, pero sin fecha precisa. Según testimonios enviados a UNO, hubo alumnos de escuelas primarias que debieron bajarse de las unidades al no contar con el monto suficiente para viajar, lo mismo sucedió con trabajadores que a diario utilizan el servicio para movilizarse hasta sus espacios laborales.