Dengue: prevenir, concientizar y hacer la tarea en casa

Silvina Saavedra es médica veterinaria y especialista en epidemiología, y fue consultada acerca de la posible ola que se avizora, pero prefirió no responder esa pregunta. Al respecto manifestó: “No me gusta hacer previsiones sin saber que pasara con los factores climáticos, prefiero ser cauta con este tema”, explicó en el inicio de la charla con UNO . “Todo lo que es el ciclo de transmisión del dengue está muy relacionado con el clima porque tenés más casos cuando llueve mucho, a todo eso hay que sumarle los criaderos”.

Y amplió: “Si no le dejamos recipientes con agua durante cinco días no vamos a tener descendencia, por lo tanto no vamos a tener trasmisión de la enfermedad. Todo depende de lo que hagamos en nuestro domicilio para que este mosquito viva o no”.

En otro tramo de la entrevista, Saavedra manifestó que “en Paraná y en la provincia no hay transmisión durante todo el año, sí cuando aumenta a temperatura y coincide con la reproducción del mosquito”. De igual modo destacó: “Entonces si aparece un caso importado, un persona que viajó por ejemplo a Brasil, o acá en el país a Formosa o Chaco, y viene con un cuadro febril tiene que consultar al médico y avisar de donde llega así se inicia el protocolo”.

Y aclaró: “La fumigación es un parche, no es la solución. En caso de contagio hay que mantenerse con repelente porque así no se van a infectar más mosquitos y no se va a transferir la enfermedad. Se hace lo que se llama un bloqueo, se revisa toda la casa y ahí se hace una fumigación, pero para que sea efectiva tiene que matar a todos los mosquito”.

Y aclaró: “Igualmente, si después no se mantiene y se hace todo lo que explicamos antes, los mosquitos se van a infectar y va a continuar el ciclo”.

Más datos

Para tener en cuenta, por más que no hay criadero en el domicilio, si hay dengue proviene de la casa de al lado o dentro de la manzana, pues el mosquito se traslada 50 metros desde donde nace.

Además, el huevo del mosquito desarrolló un poder de adaptación donde puede mantenerse durante un año y si llueve y hace mucho frio, la lava no nace ya que espera hasta que las condiciones sean las ideales.

Por último, el espiral mata al mosquito, pero no así las pastillas vaporizadoras.