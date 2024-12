Analizaron cómo desmantelar una chatarrería contaminante de Paraná

Este viernes se llevó a cabo una audiencia en los Tribunales de Paraná en el marco de las actuaciones "Barsanti, Liliana Beatríz y otros c/ Municipalidad de Paraná y otro s/ Acción de Amparo (Colectivo)", Expediente N° 12956. El caso está relacionado con la chatarrería conocida como "Las 3E", que opera bajo ese nombre comercial en avenida Circunvalación José Hernández 2561. En representación de la firma, asistió Romina Todoni, concejal por la agrupación Libertad Avanza.

Embed

Al encuentro asistieron diversos actores involucrados, como la abogada ambientalista Aldana Sasia; los representantes del Ministerio Público Fiscal, Graciela Ramos Muzio y Cristian Giunta; así como representantes del municipio de Paraná, entre ellos Pablo Minetti, abogado del municipio; Juan Pablo Francischelli, de la Fiscalía de Estado; Daniel Maximiliano Gómez, director General de Ambiente y Cambio Climático; y Osvaldo Fernández, director de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos y Acuáticos, entre otras autoridades provinciales.

Durante la audiencia, la jueza Mastaglia explicó que el objetivo principal es coordinar las acciones para dar cumplimiento a la sentencia que consta de tres partes: el cese de la actividad de la planta de residuos de "Las 3E", la relocalización de la empresa, y en caso de no ser posible el traslado, el depósito de los residuos en otro lugar adecuado.

En su intervención, la jueza destacó su preocupación por el plan de control de incendios, considerando los riesgos que la planta representa para la población. "Lo que más me preocupa es el plan de control de incendios, por el peligro que implica para la población. Hemos sido afortunados de que no se haya incendiado, ya que hubo uno en 2011, pero no cuentan con un sistema adecuado de control de incendios según lo presentado por la Municipalidad de Paraná", señaló, según registró UNO.

depósito chatarra circunvalación paraná.jpg La Justicia hizo lugar a aun amparo contra la chatarrería de Avenida José Hernández.

Mastaglia también indicó que la empresa siempre manifestó su disposición para trasladar la planta, pero que el enfoque actual es exigir a la Municipalidad un terreno adecuado para su reubicación. Sin embargo, destacó que el municipio no dispone de terrenos públicos en el Parque Industrial para tal fin y que no ha obtenido respuestas sobre posibles expropiaciones necesarias. "El Parque de Economía Circular es un proyecto muy interesante, pero exige expropiación de tierras si los privados no venden", agregó.

En cuanto al plan de residuos, informó que el 26 de diciembre la Municipalidad presentó un informe de la Subdirección de Higiene y Seguridad Laboral, donde se aprobó, con observaciones, el plan de incendios de la empresa. Además, se presentó un plan operativo para el traslado de los residuos.

La jueza Mastaglia resaltó que la sentencia del amparo busca que las autoridades provinciales y municipales trabajen de forma conjunta. Sin embargo, su impresión fue que cada una de las partes ha trabajado de manera aislada.

La propuesta del municipio

A su tiempo, los representantes del municipio propusieron que los residuos sean depositados en depósitos dentro del ejido municipal. Según la propuesta, los residuos reciclables podrían enviarse a la planta de tratamiento Manuel Belgrano, ubicado en calle República de Siria, mientras que el resto se llevaría al vertedero municipal, dividiendo las etapas en diez toneladas para reciclables y cinco para disposición final.

Por su parte, la abogada Aldana Sasia cuestionó la propuesta del municipio, especialmente en lo que respecta al depósito de residuos en el volcadero. “Una sentencia vigente sobre el relleno del volcadero establece que enviar más basura sería un incumplimiento. Me sorprende que el municipio proponga esto”, afirmó Sasia.

"Es como tirar la basura en el patio trasero donde nadie la vea. La solución que propone el municipio no refleja responsabilidad por parte de la demandada. Es un negocio que sigue funcionando sin asumir sus responsabilidades", concluyó.

La audiencia prosiguió con un intercambio entre las partes sobre las vías más adecuadas para relocalizar la basura de la chatarrería, sin afectar otras zonas de la capital entrerriana.