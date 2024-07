AMIA: "Tuvimos dos atentados y podemos ser víctima de un tercero", dijo Soskin

Pablo Soskin

pablo soskin.png Pablo Soskin, presidente de DAIA filial Entre Ríos.

Amenaza de Irán

Consultado por la editorial de un medio iraní -Tehran Times-, que afirmó que el gobierno nacional se arrepentirá "de su enemistad con Irán", respondió: "No nos sorprende que lo haga público, porque es un Estado que se siente impune ante el mundo. Es un Estado que favorece el terrorismo y su propósito es volver al mundo islámico. Simplemente consideran que quien no sigue el Islam no merece vivir. El posicionamiento de Argentina con las democracias del mundo lo declara como un enemigo. Argentina se ha transformado en un blanco más".

Atentado Amia aniversario justicia.JPG

Enseguida, afirmó: "Argentina podría no meterse, pero yo creo que después del 7 de octubre de 2023 -la masacre de civiles en Israel a manos de Hamas- no hay lugar para una postura intermedia. O se está con el terrorismo o se está en contra. Sin importar el lineamiento político, lo único que uno puede aspirar de su país es que no esté con el terrorismo. Los valores comunes que nos unen son la libertad, el respeto a las personas y la no discriminación".

"Uno no puede esperar que el país tenga relaciones de amistad o de acercamiento con países donde las mujeres no tienen derecho y los homosexuales son colgados en una plaza. No es factible para un país como el nuestro que siempre ha protegido la diversidad. Tuvimos dos atentados en nuestro país y podemos ser víctima de un tercero", concluyó.