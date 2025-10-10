AMET se sumó al paro docente

AMET se suma al paro docente del 14 de octubre junto a AGMER, en rechazo al recorte del financiamiento educativo, pese al anuncio del Gobierno de descontar el día no trabajado.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional XI resolvió sumarse al paro y movilización convocado para el martes 14 de octubre, en coincidencia con la medida nacional impulsada por distintas organizaciones sindicales docentes, entre ellas la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (AGMER). La decisión fue tomada durante el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados realizado en Paraná.

El eje de la protesta es el rechazo a la derogación del financiamiento educativo, en el marco del tratamiento del presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo, el cual —según los gremios— implica un desfinanciamiento total a la Educación Técnico Profesional (ETP) en todo el país.

Diputados sancionó la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura

Además del paro, AMET definió una jornada de esclarecimiento y concientización para el miércoles 15, y su participación activa en el 1º Foro Provincial de la Educación Técnico Profesional, que se desarrollará el jueves 16 de octubre, con representantes de toda la provincia.

Finalmente, el gremio también anticipó que movilizará al Congreso de la Nación el día en que se trate el proyecto de ley de presupuesto.

Cabe señalar que el Gobierno provincial ya adelantó que descontará el día no trabajado a quienes adhieran a la medida de fuerza, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores. A pesar de ello, los gremios sostienen que la situación exige una respuesta firme ante el recorte presupuestario.